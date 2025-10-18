المخرج الأمريكي مايكل مان يحصل على جائزة لوميير للأفلام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 02:07 مساءً - في مهرجان لوميير السينمائي Lumière Festival الذي يحتفل بالأفلام الكلاسيكية ويكرم صانعي الأفلام والممثلين البارزين كل عام، والتي بدأت فعاليات نسخته الـ 17 في مدينة ليون الفرنسية، يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى غد 19 من نفس الشهر، حصل المخرج الأمريكي العالمي مايكل مان على جائزة لوميير للأفلام Lumière Award، تكريماً لما حققه من نجاحات شعبية هائلة من خلال أعمال مختلفة.

نهج مايكل مان ورؤيته الإخراجية

https://www.instagram.com/p/DP7OYO6iFRe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP7OYO6iFRe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DP7OYO6iFRe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مايكل مان هو فنان أمريكي، امتدت مسيرته المهنية الهائلة لأكثر من 40 عاماً من السينما، أخرج خلالها بعضاً من أعظم أساطير الشاشة: آل باتشينو، روبرت دي نيرو، دانيال داي لويس، توم كروز، جيمس كان، ناتالي بورتمان، وغونغ لي.

حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الولايات المتحدة وفرنسا وحول العالم، بينما أشاد النقاد بمساهمته البارزة في الفن السابع، من خلال أعمال مختلفة، سينماه الشخصية والمبتكرة - من خلال اختياره للمواضيع، ونهجه في الإخراج، وسرد القصص، والجماليات - ميّزته كمؤلف.

وقال مدير مهرجان لوميير السينمائي- الذي يترأس أيضاً مهرجان كان السينمائي- تييري فريمو عن تكريم مايكل مان: "إن تكريم مايكل مان بجائزة لوميير هو حلم ومصدر فخر في آن واحد. فهو فنانٌ بارزٌ، من أساطير هوليوود، بصمةٌ خالدةٌ في السينما".

ومن الجدير بالذكر أن مايكل مان سبق له زيارة ليون عام 2017 لحضور عرض فيلم "Heat" للمخرج غييرمو ديل تورو.

نبذة عن مايكل مان

View this post on Instagram A post shared by Letterboxd (@letterboxd)

ولد مايكل مان في شيكاغو ولكنه تدرب في لندن، في مدرسة لندن للسينما، وكان منخرطاً ثقافياً وسياسياً في الروح الأوروبية في أواخر الستينيات. عاد إلى الولايات المتحدة، وحقق نجاحاته الأولى في التلفزيون، ككاتب، ثم كمخرج ومنتج مع فيلم "The Jericho Mile" الحائز على جائزتي إيمي وDGA.

في عام 1981، اختير فيلمه الروائي الطويل الأول "لص" Thief، لمهرجان كان السينمائي. تبع ذلك فيلم The Keep، ثم فيلم Manhunter، بطولة بيلي بيترسن.

في مطلع التسعينيات، حقق مايكل مان نجاحاً شعبياً هائلاً، وهو عقد أنتج خلاله ثلاث روائع: "The Last of the Mohicans"، وهي ملحمة تاريخية من بطولة دانيال داي لويس ومادلين ستو؛ فيلم "Heat"، أول لقاء على الشاشة بين ثنائي دي نيرو/باتشينو، والذي لا يزال أحد أعظم أفلام الإثارة في التاريخ ونموذجاً يُحتذى به للعديد من صانعي الأفلام؛ وفيلم "The Insider"، الذي جمع أداءات بارزة من راسل كرو وآل باتشينو، وحاصل على سبعة ترشيحات لجوائز الأوسكار.

بعد إخراجه فيلم "ALI"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن محمد علي كلاي من بطولة ويل سميث، عاد مايكل مان إلى الواجهة بفيلم "Collateral" عام 2004. وقد أشاد به النقاد حول العالم لقوته وحداثته، ونجاحه الكبير في شباك التذاكر، كما يُعتبر هذا اللقاء بين توم كروز وجيمي فوكس علامة فارقة في السينما المعاصرة.

في عام 2023، جسّد آدم درايفر شخصية أسطورةFormula 1، إنزو فيراري، في فيلم السيرة الذاتية "فيراري"، إلى جانب بينيلوبي كروز. وفي الوقت نفسه، عاد Heat إلى التلفزيون، مُخرجاً الحلقة التجريبية للمسلسل الشهير "طوكيو فايس".

كروائي، تصدرت رواية "Heat 2" قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًاً، ويجري حالياً التحضير لفيلمه الروائي القادم "Heat 2".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».