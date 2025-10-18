آخر تطورات الحالة الصحية لـ نجوى إبراهيم بعد تعرضها لحادث سير في أمريكا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - تعرضت الإعلامية نجوى إبراهيم لحادث سير في أمريكا أثناء تواجدها لقضاء إجازتها السنوية هناك، ونتج عن الحادث نقلها للمستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة بعد إصابتها بكسور متعددة.

تفاصيل حالة نجوى إبراهيم

طمأنتمحبيها في الوطن العربي على حالتها الصحية، وأكدت في تصريحات إعلامية أن الحادث وقع عندما اصطدمت السيارة التي كانت تستقلها بسيارة أخرى، مما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة استدعت إجراء عملية جراحية والتواجد في المستشفى عدة أيام للاطمئنان على استقرار حالتها.

وقالت أنها حالياً تتواجد في أمريكا لقضاء فترة النقاهة، لأنها لن تستطيع العودة إلى القاهرة حتى تستكمل علاجها بشكلٍ تام.

وقد أثار خبر حادث نجوى إبراهيم إزعاج عدد كبير من محبيها في الوطن العربي، وتمنوا لها الشفاء التام والعودة سريعاً لمصر وسط أهلها وأصدقائها.

اعتزال نجوى إبراهيم

يُشار إلى أن الإعلامية نجوى إبراهيم صدمت جمهورها خلال الفترة الماضية عندما أعلنت تفكيرها في الاعتزال بشكلٍ جدي من أجل العزله والاستمتاع بالحياة في هدوء.

وتحدثت نجوى إبراهيم عن هذا الأمر بوضوح خلال برنامجها الإذاعي الشهير "بيت العز"، وقالت لجمهورها نصاً: "ربنا معاكم إني بعمل هذا البرنامج وإنكم مستحمليني كل هذا العمر بفكر أستقيل، أعتكف، أعلن اعتزالي، ألعب ماتش اعتزال".

وتابعت قائلة: "أنتم إزاي مستحملين كل الكلام والنصايح إللي طالعه من جوه قلبي طول العمر! أنا بشوف ناس كبار عندهم 50 سنة، ومنتهى النضج ويقولي أنا اتعلمت منك كذا ومن الزمن الجميل كذا".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي نجوي إبراهيم مع هذا الخبر، وأكد عدد كبير منهم انزعاجهم من هذا القرار، وأشادوا بالبرنامج الذي تقدمه وأكدوا على ارتباطهم بها وإعجابهم بمشوارها المهني.

الجدير بالذكر أن نجوى إبراهيم أعلنت منذ فترة طويلة إصابتها بمرض السرطان وخوضها رحلة علاج قوية مع هذا المرض، لكنها فيما بعد أعلنت تعافيها التام من هذا المرض وأنها استعادت صحتها من جديد.

