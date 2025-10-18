معرض 50 سنة يسرا: مسيرة فنية لا تغيب عن الذاكرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - احتفاءً بمسيرتها الفنية الطويلة، التي تنوعت مابين شاشات السينما والدراما وخشبة المسرح، أقام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة والتي انطلقت فعاليتها الخميس الماضي وتستمر حتى يوم 24 أكتوبر من الشهر الجاري، معرضاً خاصاً للنجمة يسرا يحمل عنوان " 50 سنة يسرا"، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف إلى أبرز معالمه.

صور نادرة ومشاهد من الذكرى

لحظة سعادة وسط المشاهير

يسرا: مقتنيات المعرض لها ذكرى في قلبي

سطور في المشوار الفني لـ يسرا

دقائق قليلة وتجد ذاكرتك تعود سريعاً لزمن الفن الجميل، هذا ماحدث لكل الأشخاص سواء من الجمهور أو من النجوم والمشاهير الذين قرروا إجراء زيارة لمعرض النجمة يسرا، وسبب ذلك هو حرص القائمين عليه على أن تكون مقتنياته ساحرة، والتي تضمنت مجموعة من الصور النادرة التي تروي مراحل مختلفة من مشوارها الفني، من بينها ستائر تحمل لقطات مميزة لها عبر السنين، إلى جانب شاشة بانورامية تعرض مشاهد من أبرز أفلامها في عرض بصري تفاعلي نال إعجاب زوار المعرض، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء الأصلية التي ارتدتهافي أعمالها الشهيرة، من بينها فيلم طيور الظلام، ومسلسل سرايا عابدين، وغيرهما من الأفلام.وحرص عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على الحضور من أجل تهنئة النجمةبمعرضها، التي تواجدت منذ الساعات الأولى لافتتاحه، وكانت السعادة والفرحة ترتسمان على وجهها لإعجابها الشديد بمقتنيات المعرض الذي لخص مسيرتها الفنية الناجحة الممتدة على مدار عقود، وكان من أبرز النجوم: محمود حميدة، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، وآخرون.ومن جانبها، أعربت الفنانة، عن سعادتها الكبيرة، خاصةً عقب رؤية مسيرتها الفنية في المعرض، إذ قالت خلال لقاء تلفزيوني: إن كل المقتنيات التي تواجدت في المعرض لها ذكرى مميزة في قلبها، معربة عن اندهاشها الشديد بسبب مرور سنوات عدة على عرض أعمالها الفنية المتنوعة، مكملة: "بقول ياخبر معقول العمر راح فين، أنا مش حاسة إن فات خمسين سنة، حاسة إنهم خمسين دقيقة".تُعد الفنانةواحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تأثيراً في تاريخها الحديث، إذ تمتلك مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدمت خلالها عشرات الأدوار الخالدة التى لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، حيث بدأت رحلتها مع الفن بعد انتهاء دراستها الثانوية عام 1973، حين اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، فكانت انطلاقتها من خلال أفلام مثل "ألف بوسة وبوسة" و"قصر في الهواء"، لتثبت سريعاً قدرتها على التنوع والتميّز في الأداء.

وعلى مدار مشوارها، شاركت في أكثر من 80 فيلماً، قدمت فيها أدواراً متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما والرومانسية، ما جعلها تحظى بمكانة راسخة لدى الجمهور والنقاد على حدٍّ سواء، وقد بلغت شهرتها ذروتها فى أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، لتصبح إحدى أيقونات السينما المصرية في تلك الحقبة.

ومن أبرز محطات مشوارها الفنى تعاونها مع الزعيم عادل إمام، حيث شكّلا معاً ثنائياً ناجحاً ترك بصمة كبيرة في تاريخ السينما، إذ قدما ما يقرب من 15 فيلماً إلى جانب عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية، وكان أول لقاء بينهما في فيلم "شباب يرقص فوق النار" عام 1978، لتتوالى بعدها سلسلة من الأعمال الناجحة منها: "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "على باب الوزير"، "الأفوكاتو"، "الإنس والجن"، "كراكون في الشارع"، "المولد"، "جزيرة الشيطان"، "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، "رسالة إلى الوالي"، "عمارة يعقوبيان" و"بوبوس".



يسرا في مهرجان الجونة السينمائي 2025- تصوير يحيى أحمد خاص "الخليج 365"

