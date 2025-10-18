توضيح من عائلة الفنانة سامية الجزائري بعد شائعة وفاتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 03:58 مساءً - أثار خبر وفاة الفنانة السورية سامية الجزائري حالة كبيرة من الجدل والقلق بين جمهورها ومحبيها، خاصةً وأن الخبر تم تداوله بشكلٍ موسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أعطى انطباع أنه خبر صحيح ومؤكد.

حقيقة رحيل سامية الجزائري

سارعت عائلة الفنانة سامية الجزائري بالرد على الأخبار المتداولة لتوضيح حقيقة الأمر، ونفت هذه الشائعة بشكلٍ قاطع، وأكدت أن ما يتم تداوله لا يمت للحقيقة بصله، وأن الفنانةبخير وتتمتع بصحة جيدة، وتتواجد وسط أسرتها ومحبيها.

وقالت ترف التقي ابنة شقيقة سامية الجزائري في تصريحاتٍ إعلامية، أن خالتها تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي، بعيداً عن الأضواء في الوقت الحالي، مشددة على أن ما يتم تداوله مجرد شائعة لا أكثر.

وقالت أن والدتها بمجرد سماعها لهذه الشائعة شعرت بقلق كبير تجاه شقيقتها، واتصلت بها على الفور للاطمئنان عليها، وأوضحت أن العائلة بأكملها تشعر بالاستياء من تكرار هذه النوعية من الشائعات، وطالبت من الجميع تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تمس حياة المشاهير لأنها تسبب حالة من القلق والازعاج بين محبيهم.

أبرز أعمال سامية الجزائري

يُشار إلى أن الفنانة "" من أبرز الفنانات في الدراما السورية والعربية، إذ قدمت خلال مسيرتها الطويلة أعمال خالدة تركت أثر كبير في ذاكرة الجمهور.

ولدت في دمشق عام 1946، وبدأت مسيرتها الفنية بالصدفة عام 1963 بدور صغير في تمثيلية "أبو البنات" ثم تألقت في أعمال كوميدية واجتماعية مثل "صح النوم"، "حمام الهنا"، و"يوميات جميل وهناء"، حيث لعبت دور "أم محمود".

كما برعت في السينما بفيلم "كفرون" وعلى المسرح في "غربة" مع دريد لحام، وكان آخر أعمالها مسلسل "تحت سابع أرض" مع تيم حسن، وما اختلفنا في رمضان 2025.

