ويتكوف يتوجّه إلى مصر وإسرائيل خلال أيام لتعزيز تطبيق اتفاق غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد مسؤول أميركي بأن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، سيتوجه يوم الأحد المقبل في جولة إلى المنطقة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة ، ضمن جهود واشنطن لتثبيت التهدئة ودفع المسار السياسي والإنساني في القطاع.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة أن ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل، ومن المرجح أن يتوجه ميدانيًا إلى غزة خلال رحلته، في إطار متابعة مباشرة لتنفيذ بنود الاتفاق وتقييم الأوضاع الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن ويتكوف سيعمل خلال زيارته على الضغط على حركة حماس لإعادة المزيد من الجثث المحتجزة، إلى جانب مواصلة العمل على تشكيل قوة استقرار دولية لنشرها في أجزاء من غزة بهدف دعم الأمن وإعادة الإعمار.

كما ذكر “أكسيوس” أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على علم بمشكلة جثث المحتجزين ويعمل على إيجاد حل لها، فيما أكد البيت الأبيض لإسرائيل أن هذه المسألة لا ينبغي أن تؤخر تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق غزة.

وأضاف التقرير أن الإدارة الأميركية تسعى إلى البدء في عملية إعادة الإعمار في مناطق من غزة خارج سيطرة حماس، وخصوصًا مدينة رفح، في إطار خطة أوسع لإعادة الاستقرار إلى القطاع بعد أشهر من الحرب.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، فإن واشنطن نقلت رسالة إلى تل أبيب، طالبت من خلالها الأخيرة بعدم اتخاذ إجراءات عقابية بخصوص أزمة جثث الأسرى، مشيرة إلى أنها (واشنطن) تمارس ضغوطا على الوسطاء بشأن ذلك.

