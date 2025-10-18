رالي أوروبا الوسطى: أوجييه يتعرض لحادث يهدد صدارته

الرياص - اسماء السيد - باريس : تعرض الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا ياريس) لحادث السبت في ألمانيا خلال المرحلة الخاصة العاشرة من رالي أوروبا الوسطى، المقام في ألمانيا والنمسا وتشيكيا ويشكل الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، وبات مهددا بخسارة صدارة ترتيب السائقين.

وانحرفت سيارة بطل العالم أوجييه على مسار مبلل واصطدمت ببعض الأشجار قبل أن تستقر على الجانب الآخر من الطريق، ما أدى إلى الحاق الأضرار بالاطار الأمامي الايسر.

صرخ الفرنسي قائلا "هذا غير ممكن!"، قبل أن يسأل ملاحه فينسان لاندي "هل تعرضنا لثقب أم ماذا؟" قبل حصول الحادث.

وكان أوجييه (41 عاما) خسر المركز الاول الذي كان قد احتله الجمعة، في المرحلة الأولى لليوم الثالث لصالح زميله الفنلندي كالي روفانبيرا بعدما تأخر بفارق 0.7 ثانية.

ومع انسحاب اوجييه، تقدم روفانبيرا، بطل العالم عامي 2022 و2023، بفارق 39.2 ثانية عن زميله الآخر البريطاني إلفين إيفانز قبل ثلاث مراحل من نهاية منافسات السبت الذي يتضمن 6 مراحل خاصة بالسرعة.

ومهّد حادث أوجييه الذي عاد عن قراره بالمشاركة في برنامج حزئي هذا العام لخوض الجولات المتبقة، الطريق أمام إيفانز، في حال نجح في انهاء الرالي، للاستئثار بالصدارة اذ لا يتأخر قبل هذه الجولة سوى بفارق نقطتين عن الفرنسي (222 مقابل 224)، بينما يحتل روفانبيرا المركز الثالث مع 203 نقاط.

وسيتمكن أوجييه، الفائز في جولات مونتي كارلو والبرتغال وساردينيا والباراغواي وتشيلي هذا العام، من العودة إلى المنافسات الأحد لحصد النقاط خلال "الاحد السوبر" ومرحلة "باور ستايدج".