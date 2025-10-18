كيف أصبح صلاح الكابوس التاريخي لـ"الشياطين"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة العالمية والدوري الانكليزي (الدوري الأقوى عالمياً) صوب آنفيلد رود معقل ليفربول غداً (الأحد) الساعة 06:30 بتوقيت السعودية لمتابعة موقعة ليفربول ومان يونايتد في الدوري الانكليزي.

دون النظر إلى جدول الترتيب، أو وضعية وظروف كل فريق فإن ليفربول هو الغريم التقليدي لمانشستر يونايتد، وتظل مباراتهما معاً قمة كروية انكليزية لها أبعاد عالمية، ويكفي أنهما الأكثر تتويجاً بلقب البريميرليغ.

المباراة لا تحمل طابعًا تنافسيًا فقط بين اثنين من أعرق أندية إنكلترا، بل تمثل محطة مفصلية في موسم الفريقين، وفرصة ذهبية للنجم المصري محمد صلاح لمواصلة كتابة التاريخ، وتحقيق أرقام قياسية جديدة تعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنكليزي، وخاصة أرقامه أمام الشياطين الحمر.

يدخل محمد صلاح المواجهة المرتقبة وهو على بعد خطوات من تحطيم عدة أرقام تاريخية، فقد سجل في 15 مباراة أمام يونايتد 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليصل مجموع مساهماته إلى 19 هدفًا، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب تحقيقه أمام «الشياطين الحمر» في تاريخ «البريميرليج».

وفي حال تمكن محمد صلاح من التسجيل أو صناعة هدف، خلال اللقاء، سيعزز رقمه كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف أمام مانشستر يونايتد في تاريخ الدوري، متفوقًا على أسماء كبيرة، مثل آلان شيرر وتييري هنري.

وبذلك سوف يكون صلاح كما يقولون في انكلترا هو الكابوس التاريخي لجماهير مان يونايتد، و "كابوس الشياطين" كما تردد الجماهير العاشقة لليفربول، حيث لم يسبق لأي لاعب في تاريخ البطولة الانكليزية أن حقق هذه الأرقام التهديفية والمساهمات أمام مان يونايتد.

صلاح خاض أمام مان يونايتد 15 مباراة، شهدت 19 مساهمة (أهداف وصناعة أهداف)، وفي آخر 4 مواجهات بين ليفربول ويونايتد، نجح محمد صلاح في التسجيل فيها جميعاً، ورسمياً يمكن القول إن مانشستر يونايتد هو الخصم المفضل لصلاح.