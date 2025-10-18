شركات الترفيه العالمية تقدم رؤيتها المستقبلية في المعرض المصاحب لـ “جوي فورم ٢٠٢٥”

يشكّل المعرض المصاحب لمنتدى Joy Forum 2025 ، الذي يقام على مدى يومين (١٦– ١٧ أكتوبر) في الرياض، واجهة عالمية تجمع أضخم وأهم الشركات والمؤسسات الدولية في مجالات الترفيه، الألعاب، الرياضة، الإعلام، التقنية، الإنتاج السينمائي والموسيقي، وبناء الوجهات الترفيهية.

ويقدم المعرض الذي يحظى بإقبال كبير من المهتمين في القطاع، صورة حيّة لما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية جعلتها نقطة التقاء بين كبرى الشركات لصناعة مستقبل القطاع.

وتشارك الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المعرض بصفتها المُمكّن والمشرع للقطاع في المملكة، والداعم الرئيسي لتطوير صناعة الترفيه محليًا وعالميًا، عبر تحفيز الاستثمار ومنح التراخيص، وتسهيل الشراكات، وتمكين الكفاءات الوطنية.

ويضم المعرض أكثر من عشرين شركة عالمية رائدة في المحتوى والترفيه، مثل سي جي إي إن إم (CJ ENM) الكورية المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وكاكاو إنترتينمنت (Kakao Entertainment) في الموسيقى والدراما وإدارة المواهب والقادمة من كوريا الجنوبية، وبي إتش إنترتينمنت (BH Entertainment) ، والتي تعد واحدة من أكبر الوكالات الكورية في مجال صناعة النجوم والإنتاج الدرامي.

ويمتد الحضور الآسيوي بمجموعة من عمالقة الألعاب والترفيه التفاعلي بقيادة نينتندو (Nintendo)، سيغا (SEGA)، وبانداي نامكو (Bandai Namco)، وهي من أقوى الشركات تأثيرًا في صناعة الألعاب والأنيمي عالميًا، ما يعكس أهمية السوق السعودية لها كمحور رئيسي لجذب هذه الصناعات.

ويشارك في المعرض أيضاً كبار صنّاع الرياضة العالمية، من بينهم لا ليغا (LaLiga)، رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، و شركة يو إف سي (UFC) للفنون القتالية، ودبليو دبليو إي (WWE) للمصارعة الترفيهية، ودازن (DAZN) للبث الرياضي المباشر، بالإضافة إلى يونايتد باركس آند ريزورتس (United Parks & Resorts) المتخصصة في تشغيل وجهات ومدن الألعاب العالمية.

ويبرز الحضور القوي لقطاع المدن الترفيهية الضخمة من خلال أوروبا بارك (Europa-Park) أحد أشهر المنتزهات في أوروبا، وسيكس فلاجز القديّة (Six Flags Qiddiya) المشروع الترفيهي العالمي الذي ينتظر افتتاحه قريباً غرب العاصمة الرياض، إلى جانب القديّة (Qiddiya) المشروع الوطني الشامل الذي يجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة والضيافة.

ويظهر العمق المحلي والإقليمي من خلال شركات سعودية رائدة مثل صلة (Sela) وبنشمارك (Benchmark) المتخصصتين في تنظيم الفعاليات الكبرى والحفلات الغنائية، إضافة إلى مانجا للإنتاج التي تمثل نموذجًا سعوديًا ناجحًا في مجال الأنيميشن والألعاب والقصص المصورة.

كما يقدم استوديوهات الحصن بيغ تايم (BigTime Al-Hisan Studios) نموذجًا لإنتاج محلي صاعد بقوة تأسس بدعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

وفي مجال الإعلام والبث والمحتوى المرئي والمسموع، يضم المعرض نخبة من أضخم الكيانات العالمية مثل مجموعة إم بي سي (MBC Group)، روتانا، وارنر ميوزك جروب (Warner Music Group)، وسناب شات (Snapchat) الذي يقدم حلول تواصل وواقع معزز، إلى جانب ويبوك (WeBook) المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات، ودارك هورس كومكس (Dark Horse Comics) كواحدة من أهم دور النشر الأمريكية للقصص المصورة.

ويعزز المعرض جانب الابتكار والإنتاج السينمائي من خلال آري (ARRI) الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات التصوير والكاميرات السينمائية الاحترافية، ليعكس توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد ترفيهي معرفي متكامل يدمج الإبداع بالصناعة الترفيهية.

ويمثّل هذا المعرض واجهة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات وبناء الشراكات وتبادل الخبرات، حيث يلتقي التنفيذيون وقادة الشركات والمبدعون وصنّاع القرار لمناقشة الفرص المستقبلية وإطلاق مشاريع نوعية. ولا يكتفي المعرض بعرض العلامات التجارية، بل يقدم تجارب تفاعلية ونماذج تشغيلية وحلولاً تقنية وتصوّرات حقيقية لمستقبل الترفيه.