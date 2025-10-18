لائحة الأوقاف: دليل لتأسيس وتمويل الأوقاف من خلال التبرعات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة جديدة لإنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة عمليات جمع التبرعات المخصصة للأوقاف. وتهدف هذه اللائحة إلى تمكين إنشاء الأوقاف الجديدة أو دعم الأوقاف القائمة من خلال جمع التبرعات بما يسهم في استدامتها وتنميتها.

تتضمن اللائحة آليات واضحة لتقديم طلبات الترخيص لإنشاء الأوقاف من خلال جمع التبرعات، وتحدد شروط مقدم الطلب، وضوابط المصارف الوقفية، بالإضافة إلى المدد الزمنية المحددة لإصدار التراخيص والبت فيها. كما اشترطت اللائحة فتح حساب بنكي مخصص لكل عملية جمع تبرعات لضمان الشفافية المالية.

وألزمت المرخص لهم بتقديم تقارير دورية للهيئة وتوثيق جميع العمليات ذات الصلة، مع تمكين الهيئة من إصدار شهادة إنجاز بعد التحقق من استيفاء شروط الصرف في إنشاء الأوقاف وتنفيذ الأغراض المحددة. يمكن الاطلاع على اللائحة في موقع الهيئة عبر الرابط (وضع الرابط هنا).