الفلبين تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب العاصفة "فينغشين"

ابوظبي - سيف اليزيد - أجلت السلطات عشرات الآلاف في جزيرة تقع في شرق الفلبين، اليوم السبت، مع اقتراب العاصفة المدارية "فينغشين" بحسب فرق الإنقاذ، فيما يخشى خبراء الأحوال الجوية فيضانات ساحلية.

ضربت العاصفة بلدية "غوبات"، جنوب شرق جزيرة لوزون الرئيسية، بعد ظهر اليوم مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية.

وبعد إجلاء السكان من المناطق الساحلية وغيرها من المناطق الخطرة للغاية، قالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وقال عنصر الإنقاذ ريان استريلادو في "غوبات" عبر الهاتف "شهدنا أمطارا غزيرة وهبوب رياح، وإن لم تكن عاتية".

ويتوقع أن تمر عين العاصفة، مساء اليوم، قبالة سواحل الجزيرة البالغ عدد سكانها 270 ألف نسمة في منطقة "بيكول"، مصحوبة برياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وقد تشتد العاصفة "فينغشين" قبل أن تبلغ اليابسة للمرة الثانية في وسط لوزون غدا الأحد، على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت الهيئة أن الإعصار سيحمل أمطارا غزيرة، محذرة من خطر "منخفض إلى متوسط" لحدوث فيضانات ساحلية مع أمواج يراوح ارتفاعها بين متر ومترين.

وأفاد مسؤولون محليون في إدارة الكوارث بأن نحو 27 ألفا من سكان مقاطعة "ألباي" وجزيرة "كاتاندوانيس" المجاورة نزحوا إلى مناطق أكثر أمانا.

كل عام، تضرب الفلبين أو تقترب منها حوالى 20 عاصفة أو إعصارا.

ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدّة في أنحاء العالم.