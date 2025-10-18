وصول كيت بلانشيت إلى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

كيت بلانشيت تُقيم جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025

قصة فيلم "Father .. Mother ..Sister Brother "

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 أكتوبر 2025 08:07 مساءً - وصلت منذ قليل النجمة العالميةإلى2025، وقد ظهرت على السجادة الحمراء الخاص بعرض فيلمها Father Mother Sister Brother. وتحلضيفة شرف في الدورة الثامنة من المهرجانومن المنتظر أن تُقيم النجمة العالمية كيت بلانشيت الحائزة على جائزتي الأوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غدًا جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بحسب ما أعلن ملتقى "سيني جونة"، وسيتناول الحوار جوانب من الفن والدعوة الإنسانية.وتدور أحداث فيلم "Father Mother Sister Brother " المُقرر عرضه بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي حول ثلاث مجموعات من الأطفال البالغين، ويعيش كلٌّ منهم في بلد مختلف ويبدأون في الإجتماع والحديث عن آبائهم المسنين أو المفقودين.ويُجسد النجم آدم درايفر والفنان مايم بياليك شخصيتي شقيقين يتفقدان والدهما المنعزل خلال أحداث الفيلم، ويؤدي دور الأب الفنان توم وايتس، ويعيش في ريف نيوجيرسي.فيما تؤدي كل من فيكي كريبس وكيت بلانشيت شخصيتي شقيقتين تلتقيان بوالدتهما الروائية المنعزلة والتي تُجسد شخصيتها الفنانة شارلوت رامبلينج، فيما تشهد أحداث الفيلم مواجهة التوأمين إنديا مور ولوكا سابات مأساة عائلية في باريس.يُمكنكم قراءة:وكان قد سبق وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة النجمة العالمية كيت بلانشيت Cate Blanchett ضيفة شرف في الدورة الثامنة من المهرجان المُقامة حاليًا وتستمر فعالياتها حتى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.وحسب بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان، لم يقتصر تأثير كيت بلانشيت على الجانب الفني فقط، إذ تواصل التزامها الإنساني بالدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، بما يجسد شعار المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".، وأضاف البيان تقديرًا لمسيرتها وعطائها الإنساني، أعلن المهرجان عن تكريم كيت بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" ضمن فعاليات الدورة الجديدة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».