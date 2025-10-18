بطولة إنكلترا: هالاند يضرب مجددا ويضع سيتي في الصدارة موقتا وتشلسي يطيح بوستيكوغلو

الرياص - اسماء السيد - المملكة المتحدة : ضرب النروجي إرلينغ هالاند مجددا ووجد طريقه إلى الشباك للمباراة الحادية عشرة تواليا مع بلاده وفريقه مانشستر سيتي، وذلك بقيادته الأخير للفوز على ضيفه إيفرتون 2 0 السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما وجه تشلسي الضربة القاضية للمدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو وتسبب بإقالته من تدريب نوتنغهام فوريست.

على "ستاد الاتحاد"، سجل هالاند ثنائية الفوز لسيتي على ضيفه إيفرتون، رافعا رصيد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى 16 نقطة في الصدارة موقتا بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر الذي يلعب لاحقا في ضيافة جاره فولهام.

وفرض سيتي سيطرته على اللقاء في مواجهة فريق لم يفز على الـ"سيتيزينس" في آخر 17 مباراة بينهما في الدوري وتحديدا منذ 15 كانون الثاني/يناير 2017 حين اكتسحهم على أرضه 4 0، وهدد مرمى الحارس جوردان بيكفورد الذي أنقذته العارضة بعدما تدخلت لصد محاولة هالاند (24).

لكن إيفرتون لم يقف متفرجا، إذ شكل خطورة في الهجمات المرتدة وكان قريبا من التسجيل لولا تألق الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في وجه تسديدة قوية للسنغالي إليمان نداي (41)، رد عليه سيتي بمحاولة للبلجيكي جيريمي دوكو كان لها بيكفورد بالمرصاد (42) ثم كرر الأمر ذاته في مواجهة تسديدة للبرازيلي سافينيو مباشرة قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وكالعادة، جاء الحل لسيتي عبر هالاند الذي ارتقى عاليا لكرة عرضية من ابن العشرين ربيعا نيكو أورايلي وحولها قوية برأسه في شباك بيكفورد (58)، ثم سرعان ما أضاف النروجي الثاني بتسديدة على يسار بيكفورد بعد تمريرة من سافينيو (64)، رافعا رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم و14 في كافة المسابقات.

وأشاد المدافع البرتغالي روبن دياش في تصريح لشبكة "بي بي سي" بزميله هالاند، قائلا "إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. نريد أن يكون الجميع منخرطين وأن يسجل الجميع وليس هالاند وحسب. من المهم أنه في وتيرته وهو يخلق فارقا كبيرا عندما يكون كذلك".

وشدد "يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. نحن جيدون ونتحسن... سنواصل البناء على أمل مواصلة الفوز".

وفي مباراة مجنونة، عاد كريستال بالاس من بعيد وحرم ضيفه بورنموث من التصدر وإن كان موقتا بالتعادل القاتل معه 3 3، وذلك بعدما حول بطل الكأس تخلفه بهدفين نظيفين سجلهما الوافد الجديد الفرنسي إيلي كروبي (7 و38)، إلى تعادل 2 2 بفضل ثنائية لفرنسي آخر هو جان فيليب ماتيتا (64 و69)، ثم تخلفه 2 3 في الدقيقة 89 عبر البديل الاسكتلندي راين كريستي إلى تعادل في الرمق الأخير 3 3 بفضل ركلة جزاء نفذها ماتيتا أيضا (7+90).

ودخل بالاس اللقاء على خلفية هزيمة أولى للموسم وكانت على يد إيفرتون، وقد تمكن الفريق اللندني من تجنب السقوط الثاني، رافعا رصيده إلى 13 نقطة، مقابل 15 لبورنموث الذي بات رابعا موقتا بانتظار مباراة الأحد بين توتنهام (14) وأستون فيلا.

تشلسي يطيح بوستيكوغلو

تسبب تشلسي بإقالة المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو بعدما ألحق بمضيفه نوتنغهام فوريست الهزيمة الثالثة تواليا وجاءت بنتيجة 3 0.

وانتظر تشلسي الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته التي تناوب عليها جوش أتشيمبونغ (49) والبرتغالي بيدرو نيتو (52) والقائد ريس جيمس (84)، فيما حرمت العارضة والقائم الأيسر البديل البرازيلي إيغور جيزوس من هدف الشرف لأصحاب الأرض (70).

وأكمل تشلسي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي مالو غوستو بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.

ورفع تشلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فوريست الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في "بريميرليغ" عند 5 نقاط في المركز الثامن عشر، ما دفعه إلى إقالة بوستيكوغلو الذي تسلم مهامه قبل شهر و9 أيام ولم يحقق أي فوز معه في ثماني مباريات ضمن جميع المسابقات.

واستلم لأسترالي المهام الفنية بدلا من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عقب الخسارة أمام وست هام 0 3 في المرحلة الثالثة في 9 أيلول/سبتمبر.

وقاد سانتو الفريق لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي، ورحل عنه هذا الموسم وهو في المركز العاشر في الدوري.

وخاض تشلسي الذي أكد صحوته أخيرا بفوزه على ليفربول 2 1 قبل النافذة الدولية، اللقاء مفتقدا للعديد من كوادره الاساسية أبرزهم كول بالمر الذي سيغيب لستة اسابيع إضافية حسب ما صرح مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي شاهد فريقه من المدرجات بسبب طرده في المباراة السابقة، والأرجنتيني إنتسو فرنانديس المصاب مع بلاده، والمدافع الفرنسي ويسلي فوفانا.

وتغلب برايتون على ضيفه نيوكاسل بثنائية لداني ويلبيك (41 و84) مقابل هدف للألماني نيك فولتيماده (76).