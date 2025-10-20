مصر: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، "الأهمية البالغة للالتزام بنص الاتفاق الخاص بوقف الحرب فى قطاع غزة".

جاء ذلك خلال اتصالين عبر الهاتف بين عبد العاطي ونظيريه، الفرنسي جان نويل بارو، والدنماركي لارس لوكه راسموسن "في إطار متابعة التطورات المتسارعة فى قطاع غزة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وشدد الوزير المصري على أن "احترام الاتفاق يمثل خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب بشكل دائم، والحد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة".

وطبقا للبيان، تناول الاتصالان التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة فى شهر نوفمبر المقبل.

وأكد عبد العاطي أهمية البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقا للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، داعيا الدول الأوروبية إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر.