سابقة في فرنسا.. ساركوزي يدخل السجن

وصدر الحكم بسجنه 5 سنوات، فيما طعن ساركوزي في الإدانة مؤكدًا براءته، وقدّم طلبًا لإطلاق سراحه الفوري بانتظار قرار محكمة الاستئناف. وأثارت القضية جدلًا واسعًا في فرنسا، إذ عدها البعض استهدافًا سياسيًّا، بينما رأى آخرون أنها تأكيد لاستقلال القضاء.
