بعد الإعلان عن تكريم نبيل شعيل بموسم الرياض.. تعرفوا إلى أبرز المحطات الفنية لنبض الكويت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:59 صباحاً - يتمتع الفنان نبيل شعيل بقاعدة جماهيرية عالية بالكويت والخليج وحتى الدول العربية، حيث استطاع بفنه أن يواكب الجيلين القديم والحديث. وقد أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" عبر حسابه على منصة x تكريمه حيث كتب: "إن شاء الله سيتم في موسم الرياض هذه السنة تكريم الفنان الخليجي الكبير نبيل شعيل "في ليلة مشوار بوشعيل نبض الكويت"، ليتفاعل معه الفنان نبيل شعيل، وحيث غرد وكتب "التكريم هذا وسام على صدري بو ناصر، والله يقدرني أبيض وجهك ونسعد الجماهير".

ومن خلال هذا التقرير الذي أعدته الخليج 365 عن الفنان نبيل شعيل نستعرض أبرز محطاته الفنية التي لا زالت باقية بذاكرة الأجيال القديمة وكذلك الحديثة فلنتعرف إليها.

نبيل شعيل وبداياته

دخل الفنان نبيل شعيل إلى المعهد العالي للفنون الموسيقية بعد دراسة في المرحلة الثانوية وتعلم كتابة النوتة الموسيقية وقراءتها، وكانت أول أغنية غناها أمام الجمهور "أقبل العيد"، واشتهر بتقديم أغنية "سكة سفر"، التي كانت بمثابه جواز سفر حقيقي له للانتشار وهي تاريخ ميلاد فني له بعالم الأغنية الكويتية والخليجية.

بعدها قدم عددًا من الأغاني العاطفية والوطنية كان منها أغنية "بوعي ضميره"، "بقدرة قادر"، "لا تحسب إني أبكي عليك"، "نورت يا حلاها"، "عيد الكويت""الله اكبر"، "شالعجب"، "مشاوير العمر"، "أمنت عمري"، "أنا ما أنساك لو تنسى"، تحت أمرك"، "الله يا خوفي"، "ما يضيع"، "اللي ماله أول"، "صادني" "الزمن دار"، "هلي"، "لا التقينا على خير"هلي يا قمرة"، "نار الهوى"، "ويلاه "، "يا دار لا هنتي ولا هان راعيك"،"فكرة"، "الله يا زينه"، "طبع الليالي"، "أهل الرياض"، "أعز النفس"،"نصيب الغيرة"، "نار الهوى"، "جرح القصيدة"، "لا تغالط إحساسك"،"من شكى لي"،"تركّد"، "من تكون؟"، "عينك على مين"، "منهو إنت"، "غرورك"، "دموعك"، و"لعبة الأيام".

كذلك شارك نبيل شعيل في غناء أوبريت "الحلم العربي"بمشاركة فنانين من مختلف دول الخليج والدول العربية.

كما قدم عددًا من الأغاني الناجحة منها "قولوا لها"، "أما كذا"، "أشر بعينك"،"عذبت"،"جانك تبيني"، "سيد جروحي"،"كذبو"،"رواية"، "خلاص"، "يا مولاي"، "ريحني"، "خيانة"،"قلت يا مسكين"،" الكل حدنا"،" فيني غرام"، "جدار القلب"، "يا عسل"، "راحوا الطيبين". وغيرها من الأغاني الناجحة.

إطلاق الفنان نبيل شعيل ألبومه "يا طيبي" بالرياض

وكان الفنان نبيل شعيل احتفل بإطلاق ألبومه "يا طيبي" بالرياض عام 2024، و احتوى ألبومه على 10 أغانٍ وهي "لا يضيع"، "يا طيبي"، "في يوم" من كلمات شموخ العقلا، "العالية" ألحان ياسر بوعلي، "وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر، "عالنار" كلمات قوس وألحان سهم، "ما يشبهبك" كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي، "قالوا ارجع " كلمات سعودالبابطين وألحان ياسر بوعلي، "أدري" كلمات خالد عبدالرحمن وألحان ياسر بوعلي، "هذا طبعك" كلمات محمدالغرير وألحان سهم، "وط صوت البعد" كلمات خالدالغامدي وألحان فايزالسعيد.

أبرز الألبومات التي قدمها نبيل شعيل خلال مسيرته الفنية هي:

ألبوم "سكة سفر"، "الحب الصدوق"، "لو يحصلى"،"نورت"، "أنا منساك"، "يا شمس"، "إللي ماله أول"، "نبيل 90"، "نبيل شعيل الله ياشين"، "غناوي"، "نبيل شعيل 1994"، "نبيل شعيل1995"، "راحت وقالت"، "ما أروعك"، "نبيل شعيل2000"، "نبيل شعيل2002"، "نبيل شعيل2005"، "نبيل شعيل2006"، "نبيل شعيل2007"، "يا قلب 2009"، "نبيل شعيل2012"، "منطقي"، "الناس غير الناس"، "نبيل شعيل2018"، "فرق السما "، "لاهي"، "الرايق"، و"يا طيبي".

تجربة تقديم البرامج

كما قدم الفنان نبيل شعيل تجربة تقديم البرامج وذلك من خلال برنامج "مع بوشعيل"، واستضاف من خلاله نخبة من نجوم الفن بالكويت والخليج والدول العربية.

