تكريم أمير القصيم لمدير التعليم بالمنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تكريم الأمير فيصل بن مشعل لمدير التعليم بالقصيم

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتكريم المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، تقديرًا لجهوده المتميزة في تنفيذ مبادرة الأوقاف التعليمية ودوره الفاعل في دعم المبادرات النوعية في تنمية التعليم.

مبادرة الأوقاف التعليمية هي إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى استثمار إسهامات المجتمع برجالاته ومؤسساته في تطوير قطاع التعليم، وتعزيز الشراكة مع رجال الأعمال في المنطقة. وقد وصلت هذه المبادرة إلى 62 وقفًا تعليميًا، يستفيد منها أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 400 مليون ريال.

من جانبه، قدّم المدير العام للتعليم بالقصيم محمد الفريح، شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه وتشجيعه الدائم، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل حافزًا كبيرًا لتعزيز العمل وبذل المزيد لخدمة التعليم.