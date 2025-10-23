إسرائيل تسلم جثامين 30 فلسطينياً

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، 30 جثماناً لفلسطينيين أفرجت عنها إسرائيل، بدت على بعضها آثار تنكيل، ليرتفع بذلك عدد الجثامين المتسلمة إلى 195 منذ 14 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، والمتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة مصرية قطرية تركية، وبإشراف أميركي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها «تسلمت 30 جثماناً تم الإفراج عنهم، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة الصليب الأحمر الدولي»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المتسلمة إلى 195 جثماناً. وأوضحت وزارة الصحة أن عدداً من الجثامين بدت عليها آثار تنكيل واضحة.

ولفتت إلى أنه من بين 195 جثة، تم التعرف على هوية 57 فلسطينياً فقط من قبل ذويهم.

وتتعرف العائلات على جثامين أبنائها التي وصلت من إسرائيل دون أسماء، من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من الملابس التي كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

وقبل ساعات، أعلنت مصادر فلسطينية، بدء مراسم دفن 54 جثماناً لفلسطينيين تسلمتهم وزارة الصحة بعد تعذر التعرف عليهم بسبب طمس إسرائيل ملامحهم جراء التعذيب.