زيلينسكي: اقتراح ترامب التفاوض من خط التماس «حل جيد»

ابوظبي - سيف اليزيد - اوسلو (وكالات)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتفاوض مع روسيا على أساس خط التماس الحالي بأنه «حل وسط جيد»، لكنه شكك في إمكان قبول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الطرح.

وقال زيلينسكي للصحافيين خلال زيارة قصيرة لأوسلو: «اقتراح الرئيس الأميركي: ابقوا في أماكنكم وابدؤوا الحوار، أعتقد أنه حل وسط جيد، لكنني لست متأكداً من أن بوتين يدعمه، وقد قلت ذلك للرئيس ترامب». وحضّ ترامب في الأيام الأخيرة طرفي النزاع على وضع حدّ للأعمال الحربية، داعياً أوكرانيا وروسيا إلى «التوقف فوراً عند خط الاشتباك الحالي».

وبدأ زيلينسكي، أمس، من النرويج جولة تشمل دولاً أوروبية عدة سعياً إلى الحصول على المزيد من المساعدات للاستمرار في مواجهة روسيا التي أكدت أن القمة بين رئيسها فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لا تزال قائمة.

وتأتي جولة زيلينسكي الأوروبية بعد موجة جديدة من الضربات الروسية الليلية على منشآت قطاع الطاقة في أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وانقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء البلاد. ورغم إرجاء القمة الأميركية الروسية إلى أجل غير مسمى على ما يبدو، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن التحضيرات «متواصلة» لها.

وأكّدت روسيا أمس أن التحضيرات لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب «متواصلة» رغم إعلان الرئيس الأميركي أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس: «إن التحضير للقمة لا يزال مستمراً»، مضيفاً: «التحضيرات مستمرة، ولا أرى أي عقبات كبيرة».

وتابع ريابكوف: «السؤال هو ما إذا كانت المعايير التي حددها الرئيسان في أنكوريدج ستتم بلورتها بتفاصيلها، أعترف بأنها عملية صعبة، ولكن هذا هو بالضبط ما يقوم به الدبلوماسيون».

وقال ريابكوف إنه لا يستطيع تأكيد أن موسكو أبلغت موقفها لواشنطن فيما يعرف «بالورقة غير الرسمية». وفي وقت سابق، قال مسؤولان أميركيان وشخص مطلع على الوضع: «إن روسيا كررت شروطها السابقة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا في (ورقة غير رسمية)».

هجوم ليلي

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قرية بافليفكا في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك قرية إيفانيفكا في منطقة دنيبروبتروفسك المجاورة.

وأضافت الوزارة، في بيان على «تيليجرام»، أن القوات قصفت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة فيما قالت إنه رد على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية روسية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية أمس: «إن روسيا أطلقت 405 طائرات مسيّرة و28 صاروخاً على أوكرانيا في هجوم ليلي استهدف البنية التحتية للطاقة»، مضيفة أن أوكرانيا أسقطت 16 صاروخاً و333 طائرة مسيّرة، فيما أصابت صواريخ أخرى أهدافاً على نحو مباشر.