الرئيس الفلبيني يدرس تخفيف العبء الضريبي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، إن المكتب الضريبي سوف يبحث «احتمالية إعفاء قطاعات معينة من دافعي الضرائب من الالتزام باقتطاع وتحويل الضرائب المقتطعة».

وقال: «نأمل أن يخفف هذا عن أغلبية دافعي الضرائب المثقلين بمتطلبات الامتثال الضريبي المعقد من دون التنازل عن الإيرادات»، وذلك قبل المغادرة إلى ماليزيا لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال ماركوس إن الحكومة تتوقع توفير ما بين 30 إلى 45 مليار بيزو، فيما يتحرك رئيس الأشغال العامة لخفض تكلفة مواد البناء الباهظة.

وأضاف ماركوس إن وكالة الضرائب سوف «تعيد تعديل أولوياتها وضمان المساءلة الكاملة لكل من يتبين أنهم متواطئون في ارتكاب مخالفات في مشاريع السيطرة على الفيضانات».

وقال إن قادة رابطة آسيان سوف يتصدون لقضايا مثل نزاع بحر الصين الجنوبي والوضع في ميانمار والتغير المناخي والجريمة عبر الحدود. يشار إلى أن الصين تطالب بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

وتعزيزاً لمطالبها، تنشر الصين سفناً وزوارق سريعة للقيام بدوريات في بحر الصين الجنوبي وحوّلت فيه مناطق شعاب مرجانية قريبة من الفلبين إلى جزر اصطناعية قامت بعسكرتها.