الصين تعلن التوصل لاتفاق مع واشنطن لتسوية الخلافات التجارية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، التوصل إلى "اتفاق إطار" مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسوية الخلافات التجارية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وقال وانغ يي، بحسب ما أوردت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية: "إن الجانبين توصلا عبر المحادثات الاقتصادية والتجارية في كوالالمبور إلى اتفاق إطار حول تسوية عادلة للقضايا الاقتصادية والتجارية"، مضيفًا أن مفاوضي البلدين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق يشمل الرسوم الجمركية وقضايا تجارية حساسة أخرى قبل الاجتماع المرتقب الخميس بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.