إعصار ميليسا الأقوى يهدد جامايكا وكوبا

اشتد إعصار ميليسا إلى الفئة الخامسة، ليصبح الأقوى في تاريخ الكاريبي الحديث، مع اقترابه من جامايكا التي تستعد لمواجهة فيضانات مدمّرة وانهيارات أرضية واسعة النطاق. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار سيضرب الجزيرة قبل أن يتجه نحو كوبا وجزر الباهاما .

وأوضح المركز أن الإعصار يقع على بعد نحو 220 كيلومتراً جنوب غربؤ كينغستون، وتصل سرعة رياحه إلى 260 كيلومتراً في الساعة، وهي أعلى درجات التصنيف على مقياس سافير–سيمبسون، محذراً من «فيضانات كارثية وانهيارات أرضية خطيرة» في مناطق شرق جامايكا.

وأفاد بأن بعض المناطق قد تشهد هطول أمطار يصل إلى متر واحد خلال الساعات المقبلة، في حين سيبلغ منسوب الأمطار في غرب هايتي نحو 40 سنتيمتراً.

إخلاء إلزامي

وأعلنت الحكومة الجامايكية إخلاءات إلزامية في سبع مناطق معرضة للفيضانات، مع توفير حافلات لنقل السكان إلى الملاجئ. وذكرت السلطات أن الإعصار أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في هايتي وشخص في جمهورية الدومينيكان، بينما لا يزال آخر في عداد المفقودين.

وقال ديزموند ماكنزي، نائب رئيس مجلس إدارة مخاطر الكوارث في جامايكا، إن على السكان «أخذ التحذيرات بجدية وعدم المجازفة بالبقاء في مناطق الخطر». كما حذّر وزير النقل داريل فاز من أن البلاد «مقبلة على فترة حرجة جداً خلال الأيام القليلة القادمة».

أعمال الإنقاذ

وقال إيفان تومسون، المدير الرئيسي لهيئة الأرصاد الجوية في جامايكا، إن ميليسا «قد يكون أقوى إعصار تضرب آثاره الجزيرة منذ عقود»، موضحاً أن أعمال الإنقاذ والتقييم ستتأخر بسبب الانهيارات الأرضية وانسداد الطرق. وأشار إلى أن آخر إعصار كبير أصاب الجزيرة بهذا الحجم كان جيلبرت عام 1988.