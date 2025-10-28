ترامب يمتدح إيلون ماسك

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد أقل من ستة أشهر على خلافه مع إيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كلمات ودية بحق إيلون ماسك. وقال ترامب للصحفيين خلال رحلته إلى آسيا: "أنا أحب إيلون، وأظن أنني سأظل أحبه دائما.". وخلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب، تولى ماسك مهمة خفض الإنفاق الحكومي. لكن في أوائل الصيف، حدث خلاف بشأن مشروع قانون الميزانية الكبرى، وبعدها انسحب ماسك من دوره السياسي. وفي يوليو، أعلن ماسك تأسيس حزب خاص.

وفي سبتمبر، تحدث ترامب وماسك خلال مراسم تأبين تشارلي كيرك. وقال ترامب إنه منذ تلك المراسم كانت بينه وبين ماسك اتصالات محدودة بين الحين والآخر، واصفا الأمر بأنه "ليس بالكثير".