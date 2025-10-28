بيل جيتس يدعو إلى استراتيجية جديدة بشأن تغير المناخ

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الملياردير بيل جيتس زعماء العالم اليوم الثلاثاء إلى تبني استراتيجيات جديدة تركز على التكيف مع ظروف الطقس المتطرفة وعلى تحسين التداعيات على الصحة بدلا من أهداف خفض درجات الحرارة، وذلك قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب30) الذي سينعقد في البرازيل.

وسيعقد مؤتمر كوب30 في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر في مدينة بيليم الساحلية في منطقة الأمازون في البرازيل. ومن المقرر أن تقدم الدول التزاماتها الوطنية المحدّثة بشأن المناخ وتقييم التقدم المحرز في أهداف الطاقة المتجددة المتفق عليها في القمم السابقة.

وأمضى العالم العقد الماضي في العمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس والتي تطمح إلى الحد من الاحتباس الحراري العالمي عند أقل من درجتين مئويتين فوق متوسط ما قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن.

وكتب جيتس في مدونته الشخصية أنه بالرغم من خطورة تغير المناخ فإنه "ليس نهاية الحضارة"، وأنه بدلا من التركير على درجة الحرارة كمقياس للتقدم، يُمكن تحسين التكيف مع تغير المناخ بشكل أفضل من خلال تحسين الصحة ودعم الازدهار.

ودعا إلى تحويل التركيز نحو دعم رفاهية الإنسان، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر، من خلال الاستثمار في الوصول إلى الطاقة والرعاية الصحية وقدرة المحاصيل الزراعية على تحمل الظروف الصعبة.