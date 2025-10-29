جنس مقابل المعلومة.. روسيات يخترقن وادي السيليكون

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: تحذر متدربة روسية سابقة في مجال "الاستغلال الجنسي" وادي السيليكون من أن العملاء الأجانب يستخدمون عمليات احتيال جنسية مصطنعة للحصول على أسرار تجارية وتكنولوجية - وتضع علامات حمراء تقول إن المهندسين والمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا يجب أن يكتشفوها قبل أن يتعرضوا للاستغلال من جانب عميلات روسيات وصينيات يقدمن الجنس مقابل المعلومة.

علياء روزا، "جاسوسة الجنس" الروسية السابقة التي انشقت عن بلدها الأصلي بعد أن وقعت في حب هدف استخباراتي، قالت لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة حصرية إنها تلقت تدريبًا من قبل السلطات الروسية لإغواء أهدافها والتلاعب بهم - وأنها بدأت في دراسة هذه التكتيكات عندما كانت في سن المراهقة.

قالت روزا: "إنهم يرون الهدف، ويحتاجون إلى الحصول على معلومات. إنهم بحاجة إلى التلاعب بالهدف، أو بمشاعره، أو أي شيء آخر في متناول أيديهم، ويفعلون ذلك".

الصين وروسيا.. جاسوسات فاتنات

ردت روزا على تقريرٍ صدر مؤخرًا عن صحيفة تايمز اللندنية ، أفاد بأن الصين وروسيا متورطتان في مؤامرة خبيثة لنشر عميلات فاتنات للإيقاع بمسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا.

وذكر التقرير أن روسيا والصين تتمتعان بـ"ميزة غير متكافئة"، نظرًا لعدم استخدام الولايات المتحدة نفس الأساليب.

"تظهر العميلة الجنسية أو الجاسوسة الجنسية في حياة الهدف سبع مرات تحديدًا، قبل التواصل معهم، وقد تزورهم في مقهاهم، أو في صالتهم الرياضية، أو تُعجب بمنشوراتهم عبر السوشيال ميديا باستمرار،و عندما تلتقي بهم أخيرًا، يثقون بك بالفعل."

بمجرد بناء هذه الألفة، يقوم العميل بجذب الهدف.

صور البكيني وماذا بعد؟

تبدأ القصة بمقدمات قصة حب - رسائل مليئة بالمجاملات، وصور السيلفي، وصور البكيني، كما أوضحت روزا. "يتظاهرون بالضعف أو الوحدة: "لقد قُتل والداي، أنا طالبة، أنا مفلسة". هذا يُثير غريزة البطل. كل رجل يرغب في الشعور بأنه المنقذ، وخاصة حينما يتعلق الأمر بأنثى جميلة"

ثم تأتي ما يعرف بـ"تقنية الحليب"، كما قالت، حيث يقوم العملاء بتزييف العلاقات المتبادلة لتبدو شرعية. فالحساب المزيف يتابع أصدقاءك أو يقول: "بيل صديق أخي"، فتظنّ أنك تثق بها. لكن كل هذا مُختلق.

ومع بناء الثقة، يتصاعد التلاعب النفسي.

قالت روزا: "الوكيلة تجعلك تشك في نفسك. ستقول: 'مديرك لا يُقدرك؛ زملاؤك يستغلونك'". هذا يُنشئ رابطًا يجعلك تشعر بأنكما تفهمان بعضكما البعض - وأن بقية العالم سيئ". وأخيرًا، يبدأ العميل في إطلاق التهديدات إذا لم يتم الكشف عن المعلومات المطلوبة.

"سيخلقون توترًا - خوفًا من فقدان العلاقة"، حذّرت روزا. "إذا لم ترسل هذه المعلومات الآن، فسأختفي إلى الأبد". في ظل هذا الاندفاع العاطفي، يتخلى الناس عن أشياء لم يكونوا ليفعلوها لولا ذلك.

وقالت روزا إن العاملين في مجال التكنولوجيا معرضون للخطر بشكل خاص لأن العديد منهم يشعرون بالعزلة الاجتماعية والعاطفية، ويعملون لساعات طويلة.

الجاسوسات يستهدفن العبقري المفلس عاطفاً

قد يكونون أذكياء وعباقرة في عملهم، لكن فيما يتعلق بالعلاقات العاطفية... يقضون وقتًا طويلًا في المكاتب،" قالت. "هناك فجوة بين التفاعلات النسائية. ومن ثم، يسهل على المرأة استهدافك." وأضافت أن الجاسوسات يفضلن عادة الموظفين العزاب.

وأضافت: "إنهم يستهدفون شخصًا أعزبًا... ليس لديه هذه العلاقة، لذا بطبيعة الحال، يصبحون أهدافًا ضعيفة للغاية".

وحثت روزا المتخصصين في وادي السيليكون على التدقيق في الاهتمام الرومانسي المفاجئ - خاصة عندما يمتزج بالأسئلة الاستقصائية، وذكر الأسماء، والكحول. وقالت روزا إنها انتقلت إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

وبناء على نصيحة محاميها، قالت إنها قررت أن تكون منفتحة بشأن ماضيها كعميلة للمخابرات الروسية من أجل تعزيز فرصها في الحصول على وضع قانوني.

وفقًا لروزا، كانت مهماتها الاستخباراتية تُركز بشكل رئيسي في أوروبا والمملكة المتحدة، حيث أُرسلت لإغواء تجار البشر والمخدرات والأوليغارشيين المتورطين في خلافات مع الحكومة الروسية. وقالت إن إجمالي عدد المهمات التي أُرسلت إليها كان أقل من عشر مهام.

علاقات جنسية وزواج

"كنت أدخل في علاقات جدية مع أهدافي، الذين كانوا في ذلك الوقت، مثل المجرمين"، قالت روزا. وأكدت روزا ما جاء في تقرير صحيفة "تايمز أوف لندن"، قائلة إن هذه العلاقات تتضمن "العيش معًا على مدار الساعة" - وحتى الزواج.

"وبعد ذلك، سأبلغ عنهم إلى قادتي وأقدمهم، في النهاية، إلى العدالة." وقالت إنها لم تقم مطلقًا بأي أعمال تجسس ضد الأميركيين أو على الأراضي الأميركية.

تكتيكات التلاعب

وأشارت إلى إنها تركز الآن على التثقيف العام حول تكتيكات التلاعب في العمل والمواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي. "إن مهمتي هي تثقيف الناس حول كيفية منع التلاعب"، قالت روزا. وهي تعمل على تأليف كتاب، ووقعت مؤخرًا عقدًا مع أحد الاستوديوهات لإنتاج فيلم وثائقي عن تجاربها.

وتقوم روزا أيضًا بالتحدث أمام الجمهور، وقد برزت كمدربة لتحسين الذات تساعد الأشخاص على اكتساب الثقة من خلال استخدام بعض التقنيات التي أتقنتها أثناء تدريبها على التجسس.

"أعلم الناس أن يكونوا إيجابيين وهادفين، وألا ينزعجوا أو يشتت انتباههم أي أشخاص سلبيين أو سامين أو أحداث سلبية في حياتهم"، قالت.

"لذا فهو تفكير استراتيجي دقيق للغاية." وقد ظهرت مؤخرًا إلى جانب المؤلف الأكثر مبيعًا نيل شتراوس في بودكاست يسمى "To Die For"، وهو مسلسل جريمة حقيقية يستكشف العالم المظلم لـ "الاستغلال الجنسي" الروسي.

وقالت روزا لصحيفة واشنطن بوست إن أفضل وسيلة للدفاع عن العاملين في مجال التكنولوجيا هي الشك المنهجي: إبطاء التفاعل، والتحقق من الهويات دون اتصال بالإنترنت، ورفض أي طلب مرتبط بالسرية أو الاستعجال.