مجلس شؤون الأسرة يشارك في G20

ترأس مجلس شؤون الأسرة الوفد السعودي المشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة، ضمن إطار مجموعة العشرين (G20)، الذي تستضيفه جنوب أفريقيا.

واستعرضت رئيسة الوفد المشارك، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، ميمونة آل خليل، في كلمة المملكة أبرز الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة، مؤكدة أن رؤية السعودية 2030 جعلت تمكين المرأة محورًا أساسيًا للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى تعزيز المملكة لمكانة المرأة، مما أسهم في رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية إلى ما يزيد على 36%، إلى جانب دعم المرأة في ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في اقتصاد الرعاية بوصفه ركيزة للنمو الشامل والاستقرار الأسري.

كما أكدت سعادة الأمين العام على أن الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وضعت المرأة والأسرة في قلب التنمية المستدامة، انطلاقًا من قناعة المملكة بأن تمكين المرأة يسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وتأتي مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأكيدًا على دوره الوطني في ملف المرأة، وامتدادًا لمسؤولياته التمثيلية في المحافل الدولية ذات العلاقة بشؤون الأسرة، وحرص المملكة على الإسهام في صياغة البيانات الدولية الداعمة للمرأة والأسرة على حد سواء.