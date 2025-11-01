شكرا لبحثكم عن خبر هام وعاجل.. إرتفاع سعر الدولار الجمركي لن يمس المواد الغذائية الأساسية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر بان تحرير سعر الدولار الجمركي لن يشمل السلع الاساسية
وبحسب المصادر فان السلع الأساسية من ارز وسكر ودقيق وحليب وزيت وغيرها لن يشملها قرار تحرير سعر الدولار الجمركي.
واضافت القرار نص على أن يبدأ تحرير سعر الدولار الجمركي بعد أسبوعين من تنفيذ قرار ضبط الإيرادات في المحافظات وايداعها في البنك المركزي.
واختتمت اليوم وغدا وبعد غد وربما بعد شهر أو شهرين سيبقى سعر الدولار الجمركي كما هو، لذا لا مبرر لأي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار.
كانت هذه تفاصيل خبر هام وعاجل.. إرتفاع سعر الدولار الجمركي لن يمس المواد الغذائية الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.