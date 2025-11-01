شكرا لبحثكم عن خبر هام وعاجل.. إرتفاع سعر الدولار الجمركي لن يمس المواد الغذائية الأساسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر بان تحرير سعر الدولار الجمركي لن يشمل السلع الاساسية

وبحسب المصادر فان السلع الأساسية من ارز وسكر ودقيق وحليب وزيت وغيرها لن يشملها قرار تحرير سعر الدولار الجمركي.

واضافت القرار نص على أن يبدأ تحرير سعر الدولار الجمركي بعد أسبوعين من تنفيذ قرار ضبط الإيرادات في المحافظات وايداعها في البنك المركزي.

واختتمت اليوم وغدا وبعد غد وربما بعد شهر أو شهرين سيبقى سعر الدولار الجمركي كما هو، لذا لا مبرر لأي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار.