كامل إدريس يُحيِّي جموع الشعب السوداني على الاصطفاف الوطني خلف القُـوّات المُسلّحة

بعث رئيس الوزراء د. كامل إدريس، التحايا لجموع السودانيين والسودانيات الذين خرجوا اليوم السبت 13 ديسمبر في قرى ومدن وولايات السودان كافّـة، وفي العواصم العالمية لدعم الجيش السوداني تحت شعار (الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة).
وأعلن كامل إدريس، وقفته وإسناده ودعمه للقوات المسلحة وكل القوات المساندة لمعركة الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع الإرهابية، مجدداً تضامنه مع جموع الشعب السوداني التي خرجت اليوم لتعلن للعالم أجمع، موقف الشعب السوداني الصامد خلف قواته المسلحة، والمندد بالتدخلات الخارجية في الشأن السوداني.
وثمّن رئيس الوزراء، الإسناد الشعبي والجماهيري للاصطفاف خلف القوات المسلحة ومعركة الكرامة حتى تطهير البلاد كافّـة من المتمردين والمليشيات، ومبشراً بالنصر القريب والأمل المنشود لبناء نهضة ومستقبل السودان الذي يتطلّع إليه أبناء الوطن.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
