فرق الإغاثة الإماراتية تختتم مهامها الإنسانية في سريلانكا

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتمت فرق الإغاثة الإماراتية مهامها الإنسانية في جمهورية سريلانكا، وذلك ضمن الاستجابة العاجلة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم المتضررين من إعصار «ديتوه» والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد.

وشاركت فرق الإغاثة الإماراتية في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة بلغ إجماليها 116 طنا، تنوعت بين المواد الغذائية ومواد الإيواء، وشملت الخيام والحقائب الإغاثية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر المتضررة.

وأسهم فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تنفيذ عمليات ميدانية متخصصة، تم خلالها انتشال 20 جثة من المفقودين، إضافة إلى إسعاف 8 مصابين بإصابات بسيطة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة.

ويشكل العمل الإنساني نهجا راسخا لدولة الإمارات، وتأتي هذه الجهود تجسيداً لحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم المتواصل لجمهورية سريلانكا، ومساندة المتضررين حتى تجاوز آثار هذه الكارثة والتعافي منها.