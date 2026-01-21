ترامب يصل دافوس رغم عطل طائرته.. ويصر على ضم غرينلاند

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سويسرا بعد تأخر ناتج عن مشكلة كهربائية بسيطة في الطائرة الرئاسية، استلزمت العودة إلى واشنطن لتغيير الطائرة.

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الأربعاء، حيث قد تؤثر طموحاته بالاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، على علاقاته مع الحلفاء الأوروبيين، كما ستغطي على خطته الأصلية باستخدام ظهوره في تجمع النخبة العالمية للحديث عن قدرة بلاده على تحمل التكاليف.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سينظم اجتماعًا حول غرينلاند مع "مختلف الأطراف" على هامش منتدى دافوس، وقال: "مثلما سبق وقلت للجميع بوضوح شديد، غرينلاند ضرورة حيوية للأمن القومي والعالمي. لا رجوع إلى الوراء، والكل موافق على ذلك".

ويشارك في أعمال المنتدى الذي يُقام في المنتجع الواقع في جبال الألب نحو 3000 شخصية، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة والذكاء الاصطناعي، تحت شعار "روح الحوار"، على أن تستمر الفعاليات حتى الخميس المقبل.

ومن بين المشاركين في المنتدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى جانب مئات من قادة الشركات العالمية.

