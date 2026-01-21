عاجل.. السيسي: مصر قادمة بالبنية التحتية الحديثة وعودة القطاع الخاص

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دافوس: أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، رغم التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب في قطاع غزة، التي كبّدت البلاد خسائر مباشرة كبيرة.

وقال السيسي، في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن مصر فقدت نحو 9 مليارات دولار من العوائد المباشرة لقناة السويس نتيجة الحرب، في واحدة من أبرز التداعيات الاقتصادية للصراع على الاقتصاد المصري.

وشدد الرئيس المصري على أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن التخارج الحكومي من بعض الأنشطة الاقتصادية يمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للتوسع والنمو.

وأوضح أن الحكومة تواصل تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار السيسي إلى أن البنية التحتية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الخطة الاقتصادية المصرية شاملة، وتتضمن التركيز على قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العمل على تأمين احتياجات الطاقة اللازمة لدعم تطوير هذه القطاعات الجديدة.

وفي الشق السياسي، أكد الرئيس المصري أن سياسة مصر الخارجية ترتكز على حفظ الاستقرار وتعزيزه في منطقة وصفها بـ"المضطربة"، لافتًا إلى أن القاهرة تواصل بناء شراكات إقليمية ودولية تحقق المنفعة المتبادلة.

وشدد على أن مصر ستواصل دورها الفاعل في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي، معتبرًا أن الاستقرار في فلسطين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد السيسي أن مصر لن تدخر جهدًا للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.