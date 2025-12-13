مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي

أدان مجلس السيادة الانتقالي الهجوم الذي نفذته مليشيا الدعـ ـم السريـ ـع بطائرة مسيّرة واستهدف مقر الأمم المتحدة بمدينة كادقلي، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتصعيدًا خـ ـطيرًا يهـ ـدد عمل البعثات الإنسانية.

وأكد البيان تحميل المليشيا المسؤولية الكاملة عن الاعـ ـتداء، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة وحماية المنشآت الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

خلفية:

اليوم استهدفت مليشيا الدعـم السريـع مدينة كادقلي بطائرة مسيّرة، حيث طال القـصف مبنى تابعًا للأمم المتحدة، وأسفر عن مقــتل 6 أشخاص حتى الآن بحسب مصادر إعلامية.