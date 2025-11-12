عاصفة "آكلة لحوم البشر" تضرب الأرض الأربعاء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: عاصفة "آكلة لحوم البشر Cannibal storm" القوية تضرب الأرض اليوم الأربعاء، وقد تؤدي إلى تعطيل الاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

قالت تقارير فلكية إن عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض اليوم الأربعاء، وقد تُعطّل الاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقد تُؤدي عاصفة شمسية قوية إلى عرضٍ مُبهرٍ للشفق القطبي لاحقًا، بالإضافة إلى احتمال تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الاتصالات وشبكات الكهرباء.

ورفعت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS) توقعاتها إلى الحد الأقصى، وقالت إن العاصفة الحالية قد تداخلت بالفعل مع الاتصالات والملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضافت أن عاصفة مغناطيسية أرضية ثانية، تتغذى على الأولى، قد تصل إلى المملكة المتحدة بحلول فترة ما بعد الظهر، وستكون واحدة من أكبر العواصف منذ 20 عامًا.

المجال المغاطيسي

العاصفة الشمسية هي انفجار للجسيمات والطاقة والمجالات المغناطيسية والمواد التي تُقذفها الشمس إلى الفضاء، ويمكن أن تُسبب اضطرابًا في المجال المغناطيسي للأرض، وفقًا لوكالة ناسا.

لقد خلق الحدث الأخير بالفعل أكبر مجال جيوكهربائي على مستوى الأرض منذ بدء تسجيلات هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وأدت العاصفة إلى مشاهداتٍ رائعة للشفق القطبي في بعض أجزاء المملكة المتحدة خلال الليل، وقد يحدث الشيء نفسه لاحقًا - بافتراض سماء صافية ومظلمة.

وَوفقًا للمسح الجيولوجي البريطاني (BGS)، يتمتع سكان اسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية بأفضل فرصة لرؤية الأضواء.

ويمكن للعواصف الشمسية أن تصل إلى الأرض من الشمس في غضون 17 ساعة فقط، ولكنها قد تستغرق أحيانًا وقتًا أطول.

وقد تصل أحدث عاصفة إلى أعلى مستوى من G5، وفقًا للمسح الجيولوجي البريطاني، وهو مقياس يُنذر بانقطاعات محتملة للتيار الكهربائي، ومشاكل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تستمر لأيام، وصعوبات في توجيه المركبات الفضائية.