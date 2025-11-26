استجواب رئيس مجلس الأمن والدفاع بأوكرانيا في إطار تحقيقات فساد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت وسيلتان إعلاميتان محليتان في أوكرانيا أن أمين المجلس الوطني للأمن والدفاع رستم أوميروف، وهو شخصية بارزة في مفاوضات السلام مع موسكو وواشنطن، تم استجوابه كشاهد من قبل محققي مكافحة الفساد في أكبر فضيحة فساد شهدتها أوكرانيا في زمن الحرب.

ودعا المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أوميروف للإدلاء بشهادته في إطار التحقيق مع تيمور مينديتش، المشتبه به في مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار يتعلق بشركة الطاقة النووية الحكومية.

ولم يذكر المكتب الموعد الذي جرى فيه استجواب أوميروف.

ولم يرد المتحدث باسم أوميروف حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق. كما لم تتهمه السلطات بارتكاب أي مخالفات.

وقاد أوميروف وفد كييف الذي توجه إلى تركيا لعقد محادثات سلام مع الممثلين الروس خلال العام الجاري. ونقلت رويترز عن مصادر قولها خلال الأسبوع الجاري إن أوميروف اجتمع أيضا مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في ميامي هذا الشهر لبحث مقترح سلام.

وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد أعلن عن فتح تحقيق في مخطط الرشوة المشتبه به قبل أسبوعين، مما أثار عاصفة سياسية أصبحت تمثل أكبر تهديد محلي لسيطرة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على السلطة منذ الغزو الروسي عام 2022.

وجرى توجيه اتهامات إلى سبعة أشخاص، من بينهم خمسة قيد الاحتجاز في الوقت الحالي.

وأُقيل وزيرا العدل والطاقة في أوكرانيا بسبب الفضيحة، رغم نفيهما ارتكاب أي مخالفات.