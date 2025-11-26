أمريكا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية وسط هدنة تجارية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 10:44 مساءً - منذ ساعة واحدة

مددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لمدة عام إعفاءات جمركية على بعض الواردات الصناعية والطبية الصينية، ومنها معدات لصنع منتجات الطاقة الشمسية، وذلك في إطار هدنة تجارية بين واشنطن وبكين تسنى الاتفاق عليها الشهر الجاري.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يعرف باسم رسوم (القسم 301) الجمركية خلال فترته الرئاسية الأولى بسبب ممارسات بكين في مجال الملكية الفكرية.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل الإعفاءات في 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان “يأتي تمديد الاستثناءات في أعقاب الاتفاق التجاري والاقتصادي التاريخي الذي تم التوصل إليه بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أعلنه البيت الأبيض في الأول من نوفمبر 2025”.

وتشمل الإعفاءات 14 فئة من المنتجات المتعلقة بمعدات تصنيع منتجات الطاقة الشمسية و164 فئة من المنتجات الصناعية والطبية بما في ذلك المحركات الكهربائية ومعدات مراقبة ضغط الدم ومكونات المضخات وضواغط الهواء الآلية ولوحات الدوائر المطبوعة.