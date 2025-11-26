هيغسيث: نعتزم نشر 500 جندي إضافي في واشنطن بعد إطلاق النار على فردي الحرس الوطني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:56 مساءً - منذ 16 ثانية

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء “إن الرئيس دونالد ترامب طلب نشر 500 جندي إضافي في واشنطن العاصمة”، بعد إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في المدينة.

وأضاف هيغسيث “حدث هذا على بعد خطوات من البيت الأبيض، ولن يستمر الوضع على ما هو عليه، ولهذا السبب طلب مني الرئيس ترامب… نشر 500 جندي إضافي من الحرس الوطني بالعاصمة واشنطن”.

من جهته، قال باتريك موريسي حاكم وست فرجينيا “إن فردي الحرس الوطني بالولاية اللذين أُصيبا بالرصاص في واشنطن العاصمة توفيا متأثرين بجراحهما”.

وأضاف على إكس “لقد ضحى هذان الشجاعان من سكان وست فرجينيا بحياتهما في خدمة وطنهما”.