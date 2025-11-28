النشرة: قذيفة معادية استهدفت منطقة "الكيلو ٩" بين بلدتي بليدا وعيترون

أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب بأن "​قذيفة​ من دبابة إسرائيلية متمركزة في موقع بياض بليدا، استهدفت منطقة "الكيلو ٩" بين بلدتي بليدا وعيترون".

