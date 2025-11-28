"نيويورك تايمز" عن مصدرين مقربين من الحكومة الفنزويلية: جرى اتصال مباشر بين دونالد ترامب ومادورو

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين مقربين من الحكومة الفنزويلية، أنه "جرى اتصال مباشر الأسبوع الماضي بين ​ترامب​ ومادورو".

وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة أن "المكالمة جرت في نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تم التطرق إلى إمكانية عقد لقاء محتمل في الولايات المتحدة، لكن هذه المبادرة لا تنفذ حاليا".

وأشارت التقارير إلى أن "المكالمة جاءت قبل أيام قليلة من دخول قرار وزارة الخارجية الأميركية باعتبار "كارتل الشمس" عبارة عن"منظمة إرهابية أجنبية" حيز التنفيذ، وهي المنظمة التي يزعم ارتباطها بمادورو".

وجاءت المكالمة في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، مدعية مكافحة تجارة المخدرات، بينما تتهم من قبل مراقبين بأنها "تعمل على إزاحة مادورو من السلطة".