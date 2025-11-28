المطران اسيان: نصيحتي للبابا لاوون أن يعتني بصحته لضمان استمراره في أداء المهمات الموكلة إليه

أشار المطران سيزار اسيان، في حديث للـ"LBCI"، الى أنه "أثناء تحضيرنا ل​مزار سيدة حريصا​ لزيارة البابا كان لدينا الكثير لنقوله وتركنا لروما اختيار أربعة أشخاص لتقديم شهادة حياتهم". ولفت اسيان، الى أن "نصيحتي للبابا لاوون أن يعتني بصحته لضمان استمراره في أداء المهمات الموكلة إليه".

