اجتماع في مكتب ميشال ضاهر لبحث الحلول لطريق ضهر البيدر

ذكر المكتب الإعلامي للنّائب ​ميشال ضاهر​، أنّ الأخير "استقبل في مكتبه، وفدًا من ​وزارة الأشغال العامة والنقل​، ضمّ مستشار الوزير عصام قصقص، مدير عام الطّرق والمباني بيار معلوف، المدير الإقليمي محمد الحاج شحادة، وائل قصاب ومجموعة من الخبراء، وممثّلين عن شركة "خطيب وعلمي"، إضافةً إلى رئيس بلدية شتورا وخبير السّلامة المروريّة ميشال مطران، رئيس بلديّة الفرزل ورئيس اتحاد بلديّات قضاء زحلة ملحم الغصان، رئيس بلديّة الناصريّة ورئيس اتحاد بلديّات قرى شرق زحلة فواز الترشيشي، ورئيس بلديّة أبلح ربيع سمعان، وذلك لمتابعة جدّيّة إيجاد حلول لطريق ​ضهر البيدر​؛ بعد اجتماع البارحة مع رئيس الحكومة ​نواف سلام​".

وأوضح في بيان، أنّ "الاجتماع تناول بحث إمكان تركيب فاصل وسطي على الطّريق الممتد من جسر المديرج وصولًا إلى حاجز ضهر البيدر، بما يساهم في منع التصادم بين خطَّي السّير. أمّا بالنّسبة للمسافة الممتدّة من حاجز ضهر البيدر حتى مفرق قب الياس، ونظرًا لصعوبة تركيب الفاصل بسبب ضيق الطّريق، والحاجة إلى استملاكات غير متاحة حاليًّا نتيجة إشكاليّات قانونيّة، فقد تقرّر التعويض عن ذلك من خلال تركيب إشارات مروريّة وعاكسات (Reflectors) على جوانب الطّريق لتسهيل الرّؤية؛ خصوصًا في حالات الضّباب الكثيف".

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أنّ "في ما يتعلّق بموضوع الإنارة، تمّ الإتفاق على إعداد دراسة لمشروع تركيب إنارة تعمل بالطّاقة الشّمسيّة مع بطاريّات للإنارة اللّيليّة على طول الطّريق من جسر المديرج حتى قب الياس، أي على مسافة تُقدَّر بـ12 كيلومترًا، على أن يقوم مهندسو الوزارة وشركة "خطيب وعلمي" بإجراء الكشف الميداني اللّازم خلال يومين، ومن ثمّ يُعقد اجتماع آخر في وزارة الأشغال الخميس المقبل، تمهيدًا لإقرار المشروع خلال أيّام معدودة"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإجراءات تأتي كحلّ سريع ضمن مرحلة أولى قصيرة المدى لتحسين ​السلامة المرورية​".

في السّياق، أكّد ضاهر أنّ "هذا الحلّ يُعتبر مرحليًّا، بانتظار إيجاد الحلول لاستكمال الأوتوستراد العربي، حيث كلّف سلام في اجتماع الأمس مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة مفصّلة لاستكمال الأوتوستراد العربي، وسبل تأمين التمويل اللّازم للمشروع، علمًا أنّ تكلفته تزيد عن 200 مليون دولار أميركي".