المطران خير الله لإسرائيل: لا يمكنكم الحصول على الأمان والاستقرار والسلام بالسلاح بل من خلال التقارب والحوار

توجه المطران منير خير الله، في حديث عبر الـ "lbci"، الى إسرائيل بالقول "لا يمكنكم الحصول على الأمان والاستقرار والسلام بالسلاح بل من خلال التقارب والحوار".
ولفت خير الله، الى أنني "أسأل البابا ماذا سينقل من خبرته لكنيسة لبنان ولنا كأساقفة وكيف يمنح الشباب رجاءً لبناء مستقبلهم؟".
