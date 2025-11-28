هيئة زحلة في "التيار" أملت بتنفيذ خطة العمل لتأهيل طريق ضهر البيدر: سنراقب أي تقصير

أعلنت هيئة قضاء زحلة في "​التيار الوطني الحر​"، "أنّها تابعت الاجتماع الّذي بحث حال ​طريق ضهر البيدر​ في السّراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الوزراء ​نواف سلام​، وشارك فيه نائب "التيّار" في زحلة ​سليم عون​ وعدد من نوّاب ورؤساء بلديّات المنطقة".

وأعربت عن أملها في "تنفيذ خطّة العمل الّتي وُضعت خلال الاجتماع، والّتي تهدف إلى تأهيل طريق ضهر البيدر، ولا سيّما لناحية إنارته وإنشاء حاجز وسطي خلال فترة وجيزة، وذلك تماشيًا مع القدرات الماليّة المحدودة، وعدم إمكانيّة تمويل الأوتوستراد العربي لهذه السّنة، والعمل لاحقًا على وضع الدّراسات اللّازمة لإنشاء نفق يربط البقاع ببيروت".

وأكّدت الهيئة "أنّها ستتابع مسار تطبيق المشاريع خلال الأسابيع المقبلة، الّتي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين على طريق ضهر البيدر، كما ستتابع الملف لمراقبة أي تقصير أو إخلال بالوعود".