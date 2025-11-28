الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا خريفيًّا دافئًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة نهاريّة تتخطّى معدّلاتها الموسميّة حتى فجر يوم الأحد، إذ تتأثّر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حاليًّا فوق اليونان، مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، يؤدّي إلى طقس متقلّب وممطر مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​؛ ويستمر حتى بعد ظهر يوم الإثنين المقبل حيث ينحسر تدريجيًّا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في بيروت، بين 14 و23 درجة في طرابلس، وبين 8 و20 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، بسحب مرتفعة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على السّاحل والجبال بينما ترتفع في الدّاخل. ترتفع نسبة الرّطوبة اعتبارًا من بعد الظّهر، وتنشط الرّياح اعتبارًا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال اللّيل، وتتساقط الأمطار فجر الأحد وتكون غزيرة أحيانًا؛ مع حدوث برق ورعد".

​ولفتت دائرة التقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم إجمالًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرّؤية، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود الـ4 درجات) إذ تصبح دون معدّلاتها الموسميّة. تتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النّهار، مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة، واحتمال تساقط حبّات من البرد، لذا نحذّر من تشكّل السّيول على الطّرقات؛ وتتساقط الثّلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرّقة مع بعض الثّلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، وتنشط الرّياح أحيانًا فيرتفع معها موج البحر، وتنحسر الأمطار تدريجيًّا اعتبارًا من بعد الظّهر".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلاثاء غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، ويتشكّل الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة إلى جنوبيّة شرقيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 35 و65%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 24 درجة مئويّة".