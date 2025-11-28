إضراب عام غدًا في مخيم البداوي بدعوة من التجمع الشبابي الفلسطيني بذكرى قرار تقسيم فلسطين

أعلنت القوى الطّالبيّة الفلسطينيّة في الشّمال والتجمّع الشّبابي الفلسطيني، لمناسبة "ذكرى 29 تشرين الثّاني، القرار 181 الباطل بتقسيم فلسطين الصّادر عام 1947، الإضراب العام والشّامل يوم غد في ​مخيم البداوي​".

ودعوا في بيان، إلى أن "تكون هذه الذّكرى مجدّدًا مناسبةً للوحدة الوطنيّة، والالتفاف حول المقاومة والشّعب الصّابر الصّامد"، لافتةً إلى أنّه "ها هي الذّكرى الأليمة تعود، ذكرى الباطل والتزوير والخسارة، ذكرى قرار تقسيم فلسطين (181) الصّادر عن ما يُسمّى بالجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، الّذي قضى في 29/11/1947 بتقسيم فلسطيننا الغالية إلى دولتَين: عبريّة على حوالي 56% من أرض فلسطين تشمل أغلب المناطق الاستراتيجيّة من بئر السبع و الجليل الشّرقي وبعض السّاحل والجنوب، وحوالي 44% كدولة عربيّة على باقي أرض التقسيم مع ترك القدس للتدويل".

وأكّدت القوى الطّالبيّة الفلسطينيّة في الشّمال والتجمّع الشّبابي الفلسطيني، أنّ "شعبنا العربي الفلسطيني وكلّ الأحرار والشّرفاء رفضوا هذا التقسيم الباطل، وردّوا عليه بكلّ الوسائل المتاحة على رأسها الكفاح المسلّح والثّورات والمقاومة الشّعبيّة، إن كان قبل مؤامرة إخراج شعبنا بالحيلة من فلسطين، وإن كان بعد ذلك من خلال الثّورات والانتفاضات الّتي قام بها في وجه الاحتلال والطّغيان، إلى النّصر الأخير في غزة باذن الله". وشدّدوا على "أحقيّتنا بكامل ترابنا الوطني غير منقوص (27027 كلم2)، والعودة حق من ديار الشّتات، وألّا استقرار لنا إلّا على أرضنا التاريخيّة".