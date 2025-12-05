البرلمان الألماني يقر قانون إصلاح الخدمة العسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الجمعة على مشروع قانون يتعلق بنظام جديد للخدمة العسكرية، حيث صوتت أغلبية النواب في اقتراع بالنداء لصالح خطط الحكومة، التي تنصّ على الفرز العسكري الإلزامي للشباب وإعادة إدراجهم في سجلات الخدمة العسكرية.

وحصل القانون في التصويت بالنداء على تأييد 323 نائباً، مقابل رفض 272 نائباً، فيما سجلت حالة امتناع واحدة عن التصويت.

وبعد خلافات بين الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، نصّت الخطة على أن يقرر البرلمان فرض ما يسمى «الخدمة العسكرية الإلزامية عند الحاجة» إذا لم تتحقق الأهداف المحددة لزيادة حجم القوات المسلحة.