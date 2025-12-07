محاولة انقلاب بنين تصاعد واضطرابات في غرب إفريقيا

أعلنت حكومة بنين إحباط محاولة انقلاب عسكري جديدة في البلاد، بعد ساعات من ظهور جنود على التلفزيون الرسمي، لإعلان حل الحكومة، وتعيين قيادة عسكرية مؤقتة. وتأتي هذه المحاولة في سياق إقليمي متوتر اهتز خلاله غرب إفريقيا بسلسلة من الانقلابات المتتابعة، ما يعكس تصاعد التوترات السياسية. وضعف المؤسسات الديمقراطية. وتنامي حضور الجيوش في المشهد السياسي. وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال مركزي حول أسباب انتشار الانقلابات في المنطقة، ومدى قدرة الحكومات والمؤسسات الإقليمية على مواجهة هذا الاتجاه المتصاعد.

مقطع فيديو

بيّن وزير الداخلية في بنين، الحسن سيدو، في مقطع فيديو بُث عبر موقع «فيسبوك»، أن الانقلاب الذي أُعلن قد تم إحباطه بالكامل. وأوضح أن مجموعة صغيرة من الجنود شنّت تمردًا في الساعات الأولى من صباح 7 ديسمبر 2025، بهدف زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها. وأكد الوزير أن القوات المسلحة البنينية وقيادتها ظلت وفية لقسمها، والتزامها بالجمهورية خلال التعامل مع المحاولة.

في وقت سابق، ظهر جنود على شاشة التلفزيون الرسمي لإعلان حل الحكومة في خطوة اعتُبرت انقلابًا واضحًا، قبل أن تتمكن القوات الموالية للحكومة من السيطرة على الوضع. وأطلقت المجموعة على نفسها اسم «اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس»، وأعلنت إقالة الرئيس وجميع مؤسسات الدولة، وتعيين المقدم باسكال تيغري رئيسًا للجنة العسكرية المكلفة بإدارة البلاد.

خلفية تاريخية

شهدت بنين سلسلة من الانقلابات العسكرية بعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، خصوصًا خلال العقود الأولى من الاستقلال. وظلت القوات المسلحة عنصرًا مؤثرًا في انتقال السلطة حتى عام 1991، عندما بدأت البلاد مرحلة من الاستقرار السياسي عقب فترة حكم ماركسي لينيني، التي استمرت قرابة عقدين بقيادة ماتيو كيريكو. ومنذ ذلك التاريخ، اكتسبت بنين سمعة نسبية كواحدة من الديمقراطيات الناشئة في غرب إفريقيا، غير أن الأحداث الأخيرة تكشف هشاشة ذلك الاستقرار.

وبعد سنوات من النسبي من التوازن السياسي، عادت البلاد إلى دائرة الاهتمام الإقليمي نتيجة تكرار محاولات الانقلاب والنزاعات السياسية حول الانتخابات وآليات انتقال السلطة، ما يشير إلى تحديات مستمرة في ترسيخ المؤسسات الديمقراطية.

ردود الفعل

لم تصدر أي معلومات رسمية حول مصير الرئيس باتريس تالون خلال الساعات الأولى التي تلت سماع دوي إطلاق نار في محيط مقر إقامته الرئاسي. غير أن إشارة التلفزيون الحكومي والإذاعة العامة، التي انقطعت عقب ظهور الانقلابيين، عادت لاحقًا، في إشارة إلى استعادة الحكومة السيطرة على البث الرسمي.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المحاولة الانقلابية، مؤكدة في بيان أنها ترى تلك الخطوة «تقويضًا لإرادة شعب بنين». وجاء في البيان أن المنظمة ستدعم الدولة والشعب بكل ما يلزم للدفاع عن الدستور وسلامة الأراضي، في إطار موقفها الرافض عمليات الاستيلاء العسكري على السلطة في المنطقة.

التطورات السياسية

يتولى الرئيس باتريس تالون السلطة منذ عام 2016، ومن المقرر أن يتنحى عن منصبه في أبريل المقبل عقب الانتخابات الرئاسية. وتُشير التقديرات السياسية إلى أن مرشح حزب تالون وزير المالية السابق، روموالد واداغني، هو الأوفر حظًا للفوز. كما رفضت اللجنة الانتخابية ترشح المعارض رينو أغبودجو، لعدم حصوله على عدد كافٍ من الداعمين، ما أثار انتقادات تتعلق بتضييق المنافسة السياسية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حُكم على اثنين من شركاء تالون بالسجن 20 عامًا بتهمة التخطيط لانقلاب مزعوم في عام 2024. وفي خطوة لافتة، مدد المجلس التشريعي فترة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين للرئاسة، ما أثار نقاشات سياسية حادة حول مستقبل تداول السلطة في البلاد.

سلسلة الانقلابات

تُعد محاولة الانقلاب في بنين الأحدث في سلسلة من عمليات الاستيلاء العسكري التي هزت غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. ففي الشهر الماضي فقط، أطاح انقلاب عسكري في غينيا بيساو بالرئيس السابق عمر إمبالو بعد انتخابات شهدت جدلًا واسعًا، أعلن فيها كل من الرئيس والمعارضة الفوز.

ويرى مراقبون أن تزايد الانقلابات في غرب إفريقيا يرتبط بعوامل عدة متشابكة، أبرزها ضعف المؤسسات الديمقراطية، وتراجع الثقة في العملية الانتخابية، وانتشار الفساد وتأثير الجماعات المسلحة في بعض الدول، بالإضافة إلى الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما تلعب الجيوش دورًا متزايدًا في ملء الفراغ السياسي حال النزاعات الانتخابية أو الأزمات الحكومية، ما يجعل الانقلاب العسكري خيارًا مطروحًا لدى بعض القيادات العسكرية.

ويرى خبراء أن موجة الانقلابات الأخيرة تعكس أزمة عميقة في نماذج الحكم، خاصة في الدول التي لم تتمكن من بناء مؤسسات قوية بعد عقود من الاستعمار.