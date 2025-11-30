البابا لاوون زار دير الراهبات الكرمَليَّات الحافيات – الحبيسات في حريصا

زار البابا لاوون الرابع عشر دير الراهبات الكرمَليَّات الحافيات (الحبيسات) في حريصا.
ورحَّبَ البابا بكلّ راهبة على حِدَة قبل أن يستقبل رئيسات الجماعتين في حريصا وكفرمسحون – جبيل.
واستذكر في كلمته للرَّاهبات، ثلاث كلمات من صميم دعوتهن التأملية: التواضع والصلاة والتضحية.
استمرَّ اللقاء حوالى نصف ساعة واختُتم بتلاوة الصلاة الرّبّية، ومنح البابا لاوون بركته الرسولية للراهبات الكرمليات الحافيات المحصَّنات في لبنان
