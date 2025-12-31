بيان إماراتي: نؤكد احترام سيادة وأمن السعودية

أكدت الإمارات حرصها الدائم على أمن واستقرار السعودية ، واحترامها لسيادتها وأمنها الوطني. ورفضت أي أعمال تهدد أمن المملكة أو الإقليم. وأوضحت أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. وأشارت إلى حرص أبوظبي على التنسيق الكامل مع الرياض.

وقالت الإمارات في بيان عقب تأكيد السعودية بأن خطوات أبوظبي في اليمن تعد بالغة الخطورة، بأن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن تمثل في احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تحفظ الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع السعودية.

وأصدرت الرياض بياناً تعبر فيه عن أسفها لضغط الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضحت أن هذا الضغط دفع قوات المجلس للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة. واعتبرت ذلك تهديداً للأمن الوطني للمملكة والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما ذكرت السعودية أن خطوات الإمارات بالغة الخطورة. وأوضحت أنها لا تنسجم مع أسس تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده لتحقيق أمن اليمن واستقراره.

وشددت المملكة على أهمية استجابة الإمارات لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية خلال 24 ساعة. وطالبت بوقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل اليمن.

وتأمل المملكة، وفقاً لبيان خارجيتها، أن تتخذ الإمارات الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية. وأكدت حرصها على تعزيز هذه العلاقات والعمل المشترك نحو تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها.

في الإطار ذاته، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أنه في يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025، دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.

وأضاف أن طاقم السفينتين عطّل أنظمة التتبع الخاصة بهما. وأنزلت السفينتان كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن "حضرموت والمهرة"، بهدف تأجيج الصراع. واعتبر ذلك مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحل سلمي، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى ذلك، أوضح اللواء المالكي أنه استناداً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتخذت قوات التحالف تدابير عسكرية لحماية المدنيين بمحافظتي "حضرموت والمهرة". وأشار إلى خطورة هذه الأسلحة وتصعيدها الذي يهدد الأمن والاستقرار. ونفذت قوات التحالف الجوية عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك. وتم تنفيذ العملية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية.

وتفاعل مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع مواقف الرياض الداعية إلى تكريس الاستقرار والالتزام بأمن اليمن، وقال رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي: "إن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة". وأضاف: "نحن أقوياء بدعم التحالف بقيادة السعودية".

وألغى اليمن أخيراً اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات. وطالب القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية. ورحبت الحكومة اليمنية بإجراءات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عقب تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعماً عسكرياً إماراتياً قادماً من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، وفقاً لبيان نشرته وكالة سبأ اليمنية.

كما تقدّر الحكومة اليمنية عالياً المواقف التاريخية والثابتة للسعودية. وأشادت بدورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية. كما أكدت حرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وأعرب الفريق الركن محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني، عن ثقة بلاده "المطلقة" في حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات. وأشار إلى أن الهدف هو إخراج اليمن وشعبه إلى بر الأمان شمالاً وجنوباً، كما ذكر في تغريدة عبر حسابه في "إكس".