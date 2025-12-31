موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك النووية الخدمة الفعلية في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومة صواريخ أوريشنيك، القادرة على حمل رؤوس نووية، دخلت الخدمة القتالية الفعلية في بيلاروسيا، في تطور لافت يأتي بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية، للتوسط في تسوية تُنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وجاء هذا الإعلان بعد نشر وزارة الدفاع البيلاروسية مقطع فيديو يُظهر وحدات متحركة لمنظومة صواريخ بالستية متوسطة المدى خلال تدريب قتالي داخل مناطق غابات، في تأكيد رسمي لبدء تشغيل المنظومة ميدانيا.

تصريحات متزامنة

قد أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من هذا الشهر، وصول منظومة أوريشنيك إلى بلاده، مشيرا إلى أن بيلاروسيا تعتزم نشر ما يصل إلى عشر منظومات مماثلة.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الروس، أن الصاروخ سيدخل الخدمة القتالية قبل نهاية العام، محذرا من أن موسكو ستسعى إلى تعزيز مكاسبها الميدانية في حال فشل محادثات السلام مع كييف وحلفائها الغربيين.

صاروخ متعدد القدرات

أجرت روسيا أول اختبار عملي لنسخة تقليدية من صاروخ أوريشنيك في نوفمبر 2024، عندما استُخدم لاستهداف منشأة صناعية في أوكرانيا. وأوضح بوتين أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس حربية متعددة، تنقض بسرعات تصل إلى عشرة أضعاف سرعة الصوت، مؤكدا أن اعتراضه يعد بالغ الصعوبة.

وبحسب وزارة الدفاع البيلاروسية، يبلغ مدى الصاروخ نحو 5000 كيلومتر، ما يضع عددا من العواصم الأوروبية ضمن نطاقه العملياتي.

رسائل ردع

حذرت موسكو من أن استخدام صواريخ أوريشنيك قد يمتد إلى استهداف دول حليفة لأوكرانيا في حال استمرار السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة بعيدة المدى.

وتشير تحليلات عسكرية إلى أن الإعلان الروسي يحمل رسائل ردع موجهة للغرب، في وقت تسعى فيه موسكو إلى التفاوض من موقع قوة، بينما تواجه القوات الأوكرانية ضغوطا ميدانية متزايدة. محادثات هشة

يأتي هذا التطور في وقت وصفه مراقبون بـ«الحاسم» لمسار التسوية السياسية. وقد استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا، مؤكدا أن الطرفين أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الخلافات قائمة حول قضايا جوهرية، من بينها وضع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ومستقبل محطة زابوروجيا النووية، بينما حذر ترمب من أن المفاوضات لا تزال معرضة للانهيار.

المظلة النووية

سبق لروسيا أن نشرت أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، التي استخدمت أراضيها كنقطة انطلاق للهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي ديسمبر 2024، أعلن بوتين أن موسكو ستمنح مينسك صلاحية اختيار الأهداف في حال استخدام صواريخ أوريشنيك، مؤكدا أن بيلاروسيا باتت مشمولة رسميا بالمظلة النووية الروسية وفق العقيدة النووية المعدلة.

انتقادات داخلية

في المقابل، أثار نشر المنظومة انتقادات داخل الأوساط المعارضة في بيلاروسيا، حيث قالت زعيمة المعارضة، سفيتلانا تسيخانوفسكايا، إن الخطوة تعمق التبعية العسكرية والسياسية لبلادها لروسيا.

وتخضع حكومة لوكاشينكو لعقوبات غربية منذ سنوات بسبب سجلها بحقوق الإنسان، ودورها في دعم العمليات العسكرية الروسية.