فنزويلا تطالب أمريكا بتقديم أدلة قبضها على رئيسها مادورو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت، أن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، بعدما نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

وقال ترمب على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي ألقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد".

وذكر أنه "تم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة".

وأوضح ترمب أنه سيعقد مؤتمر صحفيا في فلوريدا، حيث يقضي عطلة لمدة أسبوعين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وأشاد ترمب في مقابلة مقتضبة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بـ"العملية الرائعة".

ونقلت الصحيفة عنه قوله "الكثير من التخطيط الجيد والكثير من القوات العظيمة والأشخاص العظماء".

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، أنها لا تعرف مكان وجود مادورو، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم "دليل على أن مادورو على قيد الحياة".

وشددت على تمسكها بـ"خطة الدفاع" الوطنية بغض النظر عن مكان تواجد مادورو.

وذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، أن وحدة من قوات النخبة في الجيش الأميركي تعرف بـ"قوة دلتا"، نفذت عملية إلقاء القبض على مادورو، بينما لم يؤكد مسؤولون أميركيون صحة هذا التقرير بعد.

ونقل سناتور أمريكي عن وزير الخارجية ماركو روبيو السبت تأكيده أن واشنطن استكملت عمليتها العسكرية في فنزويلا مع إلقاء القبض على مادورو، الذي "سيحاكم" في الولايات المتحدة.

وكتب السناتور الجمهوري مايك لي على "إكس" بعد اتصال قال إنه أجراه مع روبيو، إن وزير الخارجية "يتوقع ألا تكون هناك أي تحركات إضافية في فنزويلا الآن بعدما بات مادورو قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة".

وعرضت إدارة ترمب في اغسطس مكافأة قدرها 50 مليون دولار لقاء أي معلومات تقود إلى إلقاء القبض على مادورو، الذي تتهمه بتزعم منظمة لتهريب المخدرات تدعى "كارتل الشمس".

وأعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو أن فنزويلا تشهد "فجرا جديدا".

ولا تعترف الحكومة الأمريكية، على غرار العديد من الدول الأوروبية، بشرعية الرئيس الفنزويلي.

وأفاد ترمب في ديسمبر بأنه "سيكون من الحكمة" بأن يتنحى مادورو، مشيرا إلى أن أيام الزعيم الفنزويلي باتت "معدودة".

ويأتي إعلان ترمب عن إلقاء القبض على مادورو بعد يومين على عرض الأخير التعاون مع واشنطن في مجالي تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أعلن، اليوم، حالة الطوارئ في عموم البلاد، ووجّه بتفعيل خطط "الدفاع الوطني" والنشر الفوري لقوات "قيادة الدفاع الشامل"، وذلك على خلفية الهجمات التي استهدفت العاصمة كاراكاس. وأفادت الحكومة الفنزويلية في بيان رسمي أن المرسوم يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سيادة البلاد، مؤكدة تعبئة القوات المسلحة البوليفارية ونشرها في مختلف المناطق، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وصون الاستقلال وتحقيق السلام. // انتهى //