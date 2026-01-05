شكرا لقرائتكم خبر استثمر في قلب مكة.. "أدير العقارية" تطرح مخطط "مشارف العوالي" للبيع بمزاد علني هجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعلن شركة "أدير العقارية" عن طرح مخطط "مشارف العوالي" النموذجي للبيع عبر مزاد علني هجين، يُقام حضوريًا في قاعة مكة الكبرى بحي النسيم عند تمام الساعة 4:30 مساءً يوم 14 يناير 2026م في مكة المكرمة، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات، ليقدّم فرص استثمارية استثنائية في قلب العاصمة المقدسة.

يقع مخطط "مشارف العوالي" جنوب شرق مكة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي جنوب حي العوالي، وبالقرب من جامعة أم القرى، ومشروع سفن الترفيهي، وشبكة الطرق الحيوية المؤدية إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة. ويضم المخطط 416 قطعة أرض نموذجية تمتد على مساحة صافية تبلغ 372,582.01 مترًا مربعًا، تتنوع استخداماتها بين أراضٍ سكنية وتجارية وخدمات، ما يجعله مشروعًا متكاملًا يلبي مختلف الاحتياجات الاستثمارية.

وقال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: يمثل "مخطط "مشارف العوالي" فرصة فريدة للمستثمرين في مكة المكرمة، حيث يجمع بين الموقع الاستراتيجي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والتخطيط العمراني المتكامل. تم تصميم المُخطط ليواكب النمو العمراني والاقتصادي السريع للمدينة، ويوفر للمستثمرين عوائد مجزية وفرص نمو مستدامة، خاصة في ظل المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها مكة ضمن رؤية 2030. نحن على ثقة أن "مشارف العوالي" سيكون الخيار الأمثل لمن يسعى إلى الاستثمار الذكي في قلب مدينة تجمع بين البعد الروحاني والمكانة الاقتصادية العالمية."

ودعت "أدير العقارية" جميع المستثمرين والمهتمين إلى حضور المزاد لتملك الأراضي في هذا المُخطط النموذجي، مؤكدة أن "مشارف العوالي" يمثل بوابة استثمارية في قلب مكة المكرمة، التي تجذب ملايين الزوار سنويًا.